Vous n’avez pas de PS5 ou de Xbox Series mais possédez une Xbox One ? Bonne nouvelle : vous pourrez quand même jouer à GTA 6. On vous explique comment en profiter.

Dans cinq petits jours à compter d’aujourd’hui, GTA 6 fera officiellement son arrivée sur PS5 et Xbox Series, permettant ainsi à plus d’une centaine de millions de joueurs de se lancer dans l’aventure au cœur de Leonida. Toutefois, nous l’avons appris cette semaine, en étant compatible avec le Xbox Cloud Gaming, le titre de Rockstar Games sera également jouable pour tous les possesseurs de la Xbox One qui n’auraient pas encore craqué pour une console de nouvelle génération. On vous dit tout ce qu’il faut savoir à ce sujet.

Fort du partenariat stratégique mis en place par Xbox et Take-Two Interactive, GTA 6 va en effet ouvrir les portes de Leonida à des millions de joueurs supplémentaires sur Xbox One, quand bien même le jeu ne bénéficie pas d’une sortie cross-gen. Et cela ne tient qu’à une chose : le Xbox Cloud Gaming, service de streaming de Microsoft qui permet de profiter d’une bibliothèque de jeux sans téléchargement via de nombreux supports compatibles. En l’occurrence ici : l’ancienne console de Xbox, qui pourra servir de point d’accès à GTA 6. Voici comment en profiter :

Commencez, si cela n’est pas déjà fait, par vous créer un compte Microsoft C’est évidemment gratuit Cela vous permettra ensuite de vous faire un profil Xbox, avec un pseudo dédié

Rendez-vous sur la page Xbox Game Pass pour souscrire à l’offre de votre choix Trois formules compatibles sont disponibles : Essential, Premium et Ultimate Chacune vous offre un nombre d’heures et un niveau de qualité différents pour le cloud Essential : 5 heures de cloud par mois pour 8.99€ Premium : 10 heures de cloud par mois pour 12.99€ Ultimate : 15 heures de cloud par mois pour 20.99€

Depuis votre Xbox One, rendez-vous dans l’onglet « Mes jeux et applications », puis « Tout voir »

Sélectionnez « Bibliothèque complète », puis « Xbox Game Pass »

Cherchez GTA 6 dans la liste des jeux du catalogue Une icône en forme de nuage sera là pour confirmer sa compatibilité avec le Xbox Cloud Gaming

Lancez le jeu, et profitez

Quelle est la connexion minimum requise pour pouvoir jouer à GTA 6 en cloud ?

Évidemment, qui dit streaming dit forcément excellente connexion internet requise, en tout cas si vous voulez pouvoir profiter de GTA 6 dans les meilleures conditions possibles. À cet effet, Microsoft recommande ainsi aux utilisateurs du Xbox Cloud Gaming de privilégier une connexion par câble Ethernet, ou bien un Wi-Fi 5 GHz avec un minimum de 20 Mbits/s. La qualité du rendu de l’image, quant à elle, déprendra de la formule Xbox Game Pass pour laquelle vous avez opté, en sachant que la résolution pourra aller jusqu’à de la 1440p avec l’abonnement Ultimate.

De son côté, Rockstar a tout de même tenu à prévenir les joueurs que « comme pour tout service de streaming sur le cloud, la vitesse de connexion et d’autres facteurs techniques peuvent influencer les performances du jeu d’une manière qui n’affecterait pas l’expérience de jeu en local ». Mais GTA 6 n’étant pas disponible sur Xbox One, autant dire qu’il est impossible de faire autrement. Notez d’ailleurs que le Xbox Cloud Gaming vous permettra de profiter du jeu dans les mêmes conditions que sur Xbox Series S.

Est-il possible d’obtenir plus d’heures de jeu avec le Xbox Cloud Gaming ?

Mis en place très récemment par Microsoft, le quota d’heures de cloud pour les abonnés Xbox Game Pass peut s’avérer particulièrement frustrant, notamment dans le sens où il impose une limite de 15 heures de jeu maximum par mois avec la formule Ultimate. Et malheureusement, il est pour l'heure impossible d’obtenir plus de temps de jeu pour le Xbox Cloud Gaming, ce qui limitera forcément vos sessions de GTA 6 sur Xbox One.

Une phase de test, uniquement disponible pour les membres Xbox Insiders pour le moment, vise toutefois à étudier la possibilité d’étendre ce quota via des packs d’heures vendus sans abonnement :

10 heures de jeu : 3.99€

25 heures de jeu : 7.99€

50 heures de jeu : 11.99€

Cela pourrait ainsi devenir une alternative intéressante pour les utilisateurs du service de Microsoft, à condition bien sûr que celle-ci finisse bel et bien par être lancée. En attendant, il va falloir se contenter des restrictions mises en place, qui vous permettront toutefois de prendre le temps de mieux savourer votre expérience sur GTA 6 depuis votre Xbox One. Parce que oui, il vaut mieux voir le bon côté des choses, n'est-ce pas ?