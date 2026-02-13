Vous voulez jouer gratuitement à GTA 6 dès le jour de sa sortie ? Grâce à cette enseigne norvégienne, c’est possible, mais il va falloir y mettre du vôtre pour pouvoir en profiter.

Personne ne pourra dire le contraire : GTA 6 est incontestablement le jeu le plus attendu de 2026, si ce n’est même de la décennie et au-delà. Déchaînant toutes les passions chez les joueurs du monde entier, la sortie du prochain hit de Rockstar Games est attendue de pied ferme par toute l’industrie, qui est prête à tout pour essayer d’obtenir sa part du gâteau. Pour preuve, la boutique norvégienne Komplett promet d’ores et déjà d’offrir une copie du jeu… à quiconque aura un enfant le jour de sa sortie.

Jouer à GTA 6 gratuitement le jour de sa sortie ? C’est possible !

Oui, vous avez bien lu. Alors que nous nous trouvons désormais à neuf mois de la sortie de GTA 6, la firme prépare déjà le terrain avec une campagne marketing qui est loin d’être passée inaperçue auprès des internautes. Car alors que le prix du jeu fait encore régulièrement l’objet de rumeurs, malgré les affirmations de Take-Two Interactive qui assure que celui-ci sera évalué à sa juste valeur, nul doute que beaucoup rêveraient de pouvoir en profiter sans avoir à dépenser le moindre centime. Et grâce à Komplett, cela figure désormais dans le champ des possibles.

Bien sûr, pour que cela se produise, il faudra néanmoins bénéficier d’un sacré coup de pouce du destin. Car autant vous prévenir tout de suite : les chances de concevoir et donner naissance à un enfant entre aujourd’hui et le 19 novembre 2026 sont extrêmement faibles, même si cela reste possible. Sans compter que nous ne sommes pas non plus à l’abri d’un nouveau report de GTA 6 d’ici la fin de l’année, même si une telle nouvelle risquerait assurément de mettre les fans de Rockstar de très mauvaise humeur.

Mais en dépit de toutes les variables à ce bon plan proposé par Komplett, il faut avouer que la firme norvégienne signe là un très joli coup de communication, dont on a hâte de voir l’issue lors de la sortie de GTA 6. Cela dit, restons tout de même raisonnables en rappelant que faire un enfant n’est pas une décision à prendre à la légère, et que le simple fait de pouvoir jouer gratuitement au jeu le plus attendu de la décennie n’est pas une raison suffisante pour sauter le pas. Mais pour ceux dont cela était en projet… autant essayer de faire d’une pierre deux coups, n’est-ce pas ?

Source : Komplett (via GamesRadar+)