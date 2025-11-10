GTA 6 est le jeu le plus attendu, et malgré ses retards, il serait apparemment prêt. Mais Rockstar ne veut surtout pas donner une mauvaise image. On vous explique tout.

Cela fait des années qu’on l’attend, et pourtant GTA 6 n’est toujours pas prêt à sortir de l’ombre. Officiellement prévu pour le 19 novembre 2026, le jeu serait pourtant déjà “content-ready”, selon l’insider Tom Henderson. En clair, tout le contenu principal serait terminé depuis un bon moment. Mais chez Rockstar, on ne parle pas encore de version finale.

GTA 6 est terminé… sur le papier

D’après Henderson, GTA 6 a franchi une étape majeure de son développement. Les missions, le scénario, les personnages, tout serait en place. Le studio serait désormais concentré sur la dernière ligne droite : le polissage. Et cette étape peut prendre du temps. “S’il y a le moindre bug, même une simple porte qu’on peut traverser, les gens vont s’en emparer et ce sera une mauvaise pub pour Rockstar”, explique l’insider. On imagine facilement la pression : après dix ans d’attente, le studio n’a pas le droit à l’erreur.

Ce perfectionnisme, c’est la marque de fabrique de Rockstar. Red Dead Redemption 2 avait déjà subi plusieurs reports avant de devenir une référence. Le studio préfère retarder un jeu plutôt que de le sortir trop tôt. Et quand on se souvient du niveau de finition de ses précédentes productions, difficile de leur donner tort. Cette fois, la barre semble encore plus haute. L’envergure de GTA 6, ses ambitions techniques et la pression du public forment un cocktail explosif. Pas étonnant que l’équipe prenne le temps d’éliminer le moindre grain de sable.

Rockstar et Take-Two Interactive ont fixé la sortie de GTA 6 au 19 novembre 2026 sur PS5 et Xbox Series X/S. Strauss Zelnick, le PDG de la maison-mère, affirme être “pleinement confiant” dans cette date. Il promet même une “expérience de divertissement sans équivalent”.

Mais certains fans restent prudents. Après autant d’années de rumeurs et de retards de GTA 6, difficile de ne pas douter. D’autant que dans l’industrie, les reports sont devenus monnaie courante. Starfield, Skull and Bones ou encore Cyberpunk 2077 en ont fait les frais. Rockstar semble avoir retenu la leçon des sorties ratées. Aujourd’hui, les joueurs ne pardonnent plus les lancements bâclés. Entre les bugs, les patchs d’urgence et les bad buzz, une première impression peut ruiner une licence. GTA 6 doit être nickel.

