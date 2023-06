GTA 6 refait parler de lui et les bruits de couloir annonce un jeu plutôt ambitieux qui nous fera voir du pays. Et visiblement, pas que les USA.

GTA 6 n'en finit plus de faire parler de lui dernièrement et il sait faire monter la température bien malgré lui. Quand ce ne sont pas les déclarations officielles des représentants de la maison mère Take-Two, ce sont les insiders qui s'y mettent. L'un des plus informés sur le sujet vient d'ailleurs de balancer de l'huile sur le feu avec deux-trois informations intéressantes qui pourraient bien annoncer un jeu colossal et surtout très dépaysant.

GTA 6 se la jouera Bonnie and Clyde de bout en bout

On le sait depuis les énormes leaks qui ont secoué la toile il y a plusieurs mois maintenant, GTA 6 se passera à Vice City, célèbre ville fictive de la licence apparue dans le fameux GTA éponyme. Une Miami virtuelle qui sent bon la plage, la poudre et les flingues. Cette fois-ci toutefois, pas question d'y jouer un petit mafieux qui cherche à se faire une place au soleil en achetant des boîtes de strip-tease. GTA 6 devrait nous mettre dans la peau de deux personnages, un couple à la Bonnie and Clyde.

Ces deux informations sont connues de tous désormais et elles ont été une nouvelle fois confirmées par l'insider Tyler McVicker, généralement suffisamment informé pour nous sortir quelques infos inédites et solides de temps en temps. Ce fut notamment le cas avec les jeux et projets de Valve, ou encore Cyberpunk 2077. En plus d'affirmer que ce sera bien un duo de personnages que l'on jouera, il déclare qu'il faut certainement s'attendre à un traitement des personnages assez similaire à l'histoire dont ils s'inspirent. Bonnie and Clyde sont en l'occurrence un couple de voyous qui ont enchaîné les meurtres et les braquages durant un véritable road trip aux USA. L'histoire se finira en eau de boudin pour le couple puisqu'ils mourront tous deux à la suite d'une fusillade. Nous verrons.

Vice City ne serait pas la seule ville explorable !

McVickers réaffirme également que le jeu se déroulera bel et bien à Vice City, ça, on le savait. Mais il ajoute aussi que la trame nous catapulte dans le temps à un moment donné et que l'on sera amené à découvrir une partie de Cuba. Un Cuba fictif, mais un Cuba quand même. Une information qui a de quoi faire saliver et qui se croise avec de nombreuses rumeurs qui suggéraient déjà qu'une partie du jeu se passerait dans ce qui semblait être l'Amérique du Sud (Brésil et Cuba en tête justement). Cuba serait même l'une des destination favorite auprès des fans de la franchise. Son histoire avec les USA et son aura en ferait un terrain parfait pour le prochain gros hit de Rockstar. Par ailleurs, on sait également que le jeu devrait être bien plus grand et dense que ne l'était GTA 5.

D'après Take-Two, Rockstar viserait même la perfection et rien d'autre. Pour rappel d'ailleurs, Jason Schreier, journaliste réputé, avait déclaré que GTA 6 pourrait se présenter sous la forme d'une sorte de jeu service évolutif. Le jeu serait ainsi amener à évoluer au fil du temps, certainement par le biais de GTA Online, et de nouvelles zones feraient alors leur apparition.

L'insider conclut son intervention en déclarant que le jeu sortira bien dans le courant de l'année 2024. Ce qui, une fois encore, concorde avec d'autres rumeurs et quelques informations détournées du dernier bilan financier de Take-Two. La maison mère prévoit en effet même des bénéfices historiques pour 2025, ce qui suggère bien que le jeu devrait sortir courant 2024. Même si, évidemment, Take-Two n'a rien affirmé, de telles prévisions ne mentent pas.

Comme d'habitude, ces nouvelles informations sont à prendre avec des pincettes, même si elles paraissent tout à fait plausibles.