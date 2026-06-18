L’été arrive, et l’un des moments les plus importants de l’année pour l’industrie avec lui. Strauss Zelnick, grand patron de Take-Two, avait annoncé la couleur : la campagne marketing de GTA 6 débutera en même temps que ce qui s’annonce comme une période particulièrement caniculaire. Avant d’enclencher pleinement sa machine à communication, qui s’annonce déjà redoutable, Rockstar commence doucement à poser ses premières pierres. Ça y est, GTA 6 donne progressivement de ses nouvelles avec deux révélations attendues.

Autant faire des déçus tout de suite : la troisième bande-annonce, qui devrait lever le voile sur le gameplay, arrivera plus tard. En revanche, difficile de dissocier les jeux de la licence de leurs jaquettes, au style désormais iconique. Celle de GTA 6 a donc enfin été dévoilée, avec, naturellement Jason et Lucia en son centre. C’est également l’occasion pour Rockstar de teaser certains des autres personnages du jeu, présentés sur le site officiel du jeu, comme Cal Hampton. Des motos, des hélicoptères, des bateaux… L’ambiance pose directement le décor de Vice City, et, forcément, de la Floride. Notons au passage que le studio dévoile un avant-goût du thème principal dans ce petit teaser. Et pour celles et ceux qui attendent la révélation du gameplay, l’attente devrait prochainement toucher à sa fin.

Rockstar a en effet confirmé que les précommandes de GTA 6 ouvriront officiellement le 25 juin, soit la semaine prochaine. Il se pourrait ainsi que le studio en révèle davantage au sujet du jeu le plus attendu de la décennie à cette même date. Et si vous en doutiez encore, oui, GTA 6 sortira bel et bien le 19 novembre prochain sur PS5 et Xbox Series. Aucun retard à l’horizon donc, ni de prix. L'éditeur se refuse toujours à communiquer sur l'une des grandes inconnues qui entoure son prochain mastodonte, et qui fait trembler à la fois les joueurs et l'industrie : son tarif. Rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir si un nouveau cap sera passé.

La jaquette officielle du jeu

Alors, que pensez-vous de la jaquette du jeu ?

Source : Rockstar