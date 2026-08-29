On l'a vu, GTA 6 a un souci du détail assez impressionnant. Techniquement c'est une vraie performance, visuellement, c'est vraiment beau et en termes de mécanique, il semble être d'une profondeur abyssale. Depuis la présentation, les informations fusent à son sujet. On a officiellement appris que la carte serait énorme, on a une idée de sa durée de vie et il y aura de gros changements pour l'une des fonctionnalités principales. Il a également été dévoilé que la difficulté du jeu serait augmentée et qu'il ne serait plus vraiment possible de semer le chaos, cela deviendra vraiment problématique pour vos héros.

GTA 6 fait une refonte de son système de recherche

On s'est tous au moins une fois amusé à faire monter l'indice de recherche au maximum afin de survivre face aux forces armées de la police. Ce sera toujours possible dans GTA 6, dont l'indice de recherche remonte à 6 par ailleurs. Toutefois, ce ne sera clairement plus aussi aisé que par le passé. De nouvelles fonctionnalités, toujours plus réalistes, vont compliquer l'affaire et permettre notamment à la police de réagir beaucoup plus vite et avec précision.

Comme l'a repéré Eurogamer, les policiers pourront établir un profil criminel précis comme dans la réalité, et s'appuyer sur des précisions détaillées lorsqu'ils vous traquent, comme les habits, le visage, ou encore si votre personnage est seul ou accompagné par exemple. Dans la présentation, on peut d'ailleurs remarquer des icônes en haut à droite de l'écran qui schématisent certainement les connaissances de la police à votre sujet : le visage, le nombre de personnes, le véhicule et les vêtements portés.

On peut voir les icones en haut à droite de l'écran ©GTA 6

Un système de profil criminel inspiré qui va vous compliquer la tâche

Ce nouveau système introduit dans GTA 6 s'inspire de l'honneur de Red Dead Redemption 2 et va établir un profil criminel qui poursuivra le joueur tout au long du jeu. Il reflètera vos actions et sera plus ou moins impacté suivant la gravité de vos actes. Il est dit que cette fonctionnalité serait même capable de déterminer si une situation est problématique ou non. Elle pourra par exemple faire la différence entre une agression volontaire et un cas de légitime défense. Rob Nelson a expliqué le fonctionne à IGN : « si vous commettez un délit de fuite, un petit crime, et que vous vous enfuyez, ou que vous avez des ennuis et que vous partez avant l'arrivée de la police, sans pour autant tirer sur les gens, ni envenimer la situation », tout devrait « bien se passer » : votre profil criminel ne sera pas énormément impacté.

En revanche, ouvrir le feu lorsque ce n'est pas une nécessité, agresser soi-même ou détruire des biens devant témoin deviendra réellement problématique. « C'est lorsque vous dépassez systématiquement le nécessaire, ou que vous commettez des actes d'agression inutiles que votre profil criminel prendra une toute autre tournure », précise Nelson. Pour échapper à la police, il faudra donc changer de véhicule, peut-être même de tenue, et se faire oublier loin de tout témoin. On avait déjà plus ou moins l'habitude de fuir à toute vitesse, reste donc à voir comment la police réagira dans ces cas-là.

Un système qui pousse encore plus le réalisme

Est-ce que cela veut dire que l'on pourra devenir des criminels " soft "? Difficile à dire, d'autant que le jeu semble d'emblée vouloir verser dans la violence quoi qu'il en coûte. Toujours est-il qu'il faudra la jouer fine si l'on ne veut pas trop éveiller les soupçons et, en quelque sorte, soigner notre image de criminel. Et ce ne sera pas chose aisée puisque les passants réagiront à votre comportement.

Les PNJ peuvent toujours rapporter les délits et crimes dont ils sont témoins, mais dans GTA 6, le simple fait de sortir une arme en public les fera fuir, certains pourraient ainsi appeler la police justement. Reste à voir maintenant comment tout cela fonctionnera manette en main. Si les réactions seront réellement aussi réalistes que promis, ou inutilement pénalisantes. Ce qui est certain en revanche, c'est qu'il sera bien plus difficile et contre-productif de déclarer la guerre aux forces de l'ordre de Leonida, même si les joueurs iront certainement en tester les limites (moi le premier).