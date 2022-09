L'étau se resserre autour de l’auteur de la plus grande fuite de l’histoire du jeu vidéo. Dans la nuit du samedi 17 septembre, GTA 6 a été victime d’un leak sans précédent laissant entrevoir plus de 90 vidéos issues d’une ancienne version du jeu tant attendu. Rockstar a depuis confirmé une intrusion dans ses serveurs, qui aurait été opérée par la même personne ayant sévi chez Uber la semaine dernière. Il aurait depuis été identifié et le FBI est même sur le coup.

Le FBI recherche le leaker de GTA 6

L'identité du hacker à l'origine des leaks de GTA 6 serait connue. Selon les informations de la BBC il serait l’un des leaders du groupe de cybercriminels Lapsus$, ayant déjoué la sécurité de Microsoft, Ubisoft, Nvidia, Samsung, et plus récemment Uber, afin d’y voler des données sensibles. Un gang rival aurait livré aux autorités le nom de l’auteur des deux dernières grosses fuites. D’après les informations du média anglais, il s’agirait d’un jeune britannique autiste de 16 ans résident à Oxford. Il aurait amassé plus de 14 millions de dollars (12 millions d’euros) en piratant divers grands noms de la tech.

Dans un communiqué de presse officiel, Uber a indiqué travailler de concert avec le FBI et le Département de la Justice des États-Unis pour mettre la main sur le pirate. Les deux entités recherchent activement l’auteur des cybercrimes, qui serait également le même que celui de GTA 6. De son côté, Rockstar n’a pas communiqué sur ce point, même si on imagine que le groupe américain mène également son enquête. « Nous ne prévoyons pas d'interruption de nos services et cela n'aura pas d'effet à long terme sur le développement de nos produits. Ni d'effet à long terme sur le développement de nos projets en cours », a alors déclaré l'entreprise dans sa prise de parole. D’après la BBC les autorités londoniennes auraient arrêté neuf adolescents liés au groupe Lapsus$, mais refusent de confirmer ou non si l’auteur des leaks de GTA 6 est l’un d’eux. Affaire à suivre donc…