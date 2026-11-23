GTA 6 est bien le phénomène qu'il prétendait être. En plus des résultats mirobolants du lancement, le dernier jeu de Rockstar impressionne l'industrie. Cette fois, c'est un développeur de Naughty Dog qui en parle.

Véritable vétéran dans l'industrie du jeu vidéo, Michael Barclay n'en croit pas ses yeux avec GTA 6. Ce développeur chevronné de Naughty Dog partage ses impressions sur les réseaux sociaux. Ce faisant, il explique en quoi le dernier Rockstar est fait fort. C'est clairement une prouesse technique et même la concurrence est forcée de le reconnaître.

GTA 6, une technique de l'avenir pour ce vétéran de Naughty Dog

On n'en doutait pas, mais on est quand même impressionné. Avec ses moyens hors-normes et ses équipes aux centaine de développeurs, Rockstar Games a fait de GTA 6 le nouvel étalon de l'industrie du jeu vidéo. Certes, certains argueront que le jeu rencontre des bugs par-ci par-là. Mais qu'est-ce par rapport à la technique qu'on a sous les yeux ? En tout cas, pour le développeur Michael Barclay de Naughty Dog, c'est visiblement une prouesse :

Je développe des jeux vidéo depuis 19 ans et GTA 6 me fait le même effet que ferait une Bugatti Veyron qu'on montrerait à un enfant de l'époque victorienne.

Le designer en charge du monde d'Intergalactic, le prochain jeu Naughty Dog, souligne là l'avance prise par Rockstar avec GTA 6. L'image d'une voiture hyper puissante et moderne face à un gamin du XIXe siècle montre en fait le contraste phénoménal entre la firme étoilée et le reste de l'industrie.

Mais Barclay ne s'arrête pas à cette impression. Dans les commentaires de sa publication, il donne des exemples de ce qui l'impressionne vraiment dans GTA 6. Il mentionne notamment les techniques d'éclairage employées, choses auxquelles le développeur est évidemment sensible :

Je suis toujours époustouflé qu'un environnement dont l'éclairage est principalement dynamique rende aussi bien, si ce n'est mieux, que la majorité des éclairages précalculés.

Comprenons bien ce que cela signifie quand GTA 6 tourne sur votre PS5 ou XBOX Series. D'un côté, un éclairage précalculé suppose que les textures soient fixées en amont. De l'autre, l'éclairage dynamique calcule en temps réel les effets de lumière. Or, cela demande des ressources importantes. Elles le sont d'autant plus pour tout monde ouvert et demande donc d'être bien gérées pour éviter les problèmes. Rockstar s'est donc dépassé pour en mettre plein la vue et la concurrence n'hésite pas à le reconnaître.