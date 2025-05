Le nouveau trailer de GTA 6 vient à peine d’être publié que Rockstar continue déjà de faire monter la pression. Dans la foulée de cette vidéo très attendue, une série de screenshots inédits a été mise en ligne, permettant de plonger un peu plus dans l’univers du jeu. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que le résultat est aussi vaste que varié. C'est magnifique !

GTA 6 envoie du lourd avec ses nouvelles images

Au cœur de ces nouvelles images de GTA 6, la métropole de Vice City, évidemment. La ville mythique des années 2000 revient dans une version modernisée, dense, et bien plus détaillée. On y découvre plusieurs quartiers distincts, avec chacun leur ambiance : rues animées, plages ensoleillées, buildings futuristes, zones industrielles et quartiers résidentiels plus calmes. Le souci du détail saute aux yeux. Entre les reflets sur le bitume, les néons des enseignes et la diversité architecturale, Vice City semble prête à rivaliser avec n’importe quelle grande métropole virtuelle. La ville ne sera plus seulement un décor : elle sera un véritable personnage à part entière.

Les screenshots de GTA 6 révèlent aussi plusieurs protagonistes, avec le duo central Jason/Lucia (homme et femme). Chaque personnage semble bénéficier d’un traitement visuel soigné, avec des expressions crédibles et des looks variés. L’ambiance est clairement urbaine, mais pas que. On devine également que l’histoire pourrait s’étendre bien au-delà des limites de la ville, avec des zones rurales ou maritimes qui rappellent la structure de GTA 5… en encore plus riche.



























































































De la nature et des zones rurales

Parmi les images les plus surprenantes : celles d’un parc national. Oui, la Floride (ou plutôt sa version GTA) ne sera pas que béton et crime organisé. Dans GTA 6 on découvre des forêts luxuriantes, des rivières, des sentiers de randonnée et même des animaux sauvages, visibles dans leur habitat naturel. Cerfs, alligators, oiseaux,cougar... Rockstar semble vouloir pousser l'immersion jusque dans les coins les plus calmes du jeu. Une manière de montrer que le jeu ne se contentera pas d’être spectaculaire : il sera aussi vivant, varié et organique.

Vivement le 26 mai 2026 pour découvrir tout ça en long, en large et en travers. Le jeu GTA 6 sortira d’abord sur PS5 et Xbox Series, mais hélas, toujours aucune trace de la version PC, qu’il faudra sans doute attendre jusqu’en 2027… comme souvent avec Rockstar.

Source : Rockstar