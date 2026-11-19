Si GTA 6 fait rupture avec certains codes de la série, il perpétue cependant un héritage vieux de 22 ans et une légende urbaine bien connue au-delà des jeux de Rockstar.

À peine sorti, GTA 6 livre déjà ses premiers secrets. Et parmi eux, une vieille légende que les fans de la saga connaissent bien, et qui dépasse même largement la seule sphère des jeux Rockstar et du média vidéoludique : Bigfoot. Le grand monstre velu sévirait en effet également dans les forêts de Leonida, et le studio semble bien décidé à faire pérdurer une légende née il y a plus de vingt ans dans San Andreas.

Disponible depuis quelques heures, voire même une journée en Nouvelle-Zélande, GTA 6 a déjà rassemblé de nombreux joueurs sur PS5 et Xbox Series ou sur les plateformes de streaming et les réseaux sociaux. Certains joueurs n'ont ainsi pas perdu de temps à explorer l'État de Léonida au peigne fin, notamment pour s'assurer d'une chose : si Bigfoot est à nouveau présent dans un jeu Rockstar.

Pléthore de clips ont ainsi déjà fleuri sur la Toile pour confirmer que le monstre iconique est bien présent dans GTA 6 : la créature semble apparaître à un seul et même endroit. Les joueurs le surprennent à un croisement de chemins de terre, en train de dévorer la carcasse ensanglantée d'un cerf. Et si vous prenez la bête en chasse dans les bois, vous risquez de tomber sur une étrange effigie humaine ligotée à un arbre. En vous approchant pour l'examiner, votre personnage finit par s'effondrer. Juste avant de perdre connaissance, il voit Bigfoot s'avancer vers lui… puis se réveille à l'endroit où il avait repéré la créature au départ.

Vu le nombre de joueurs qui ont déjà découvert cette scène dans GTA 6, cette apparition paraît moins cryptique que les mythes qui ont fait la réputation de la série. Mais rien ne dit que Rockstar n'a pas prévu une suite. Dans GTA 5, les easter eggs liés aux créatures étranges s'emboîtaient sur plusieurs étapes. Cette effigie pourrait donc n'être que la première pièce d'une chasse aux cryptides plus ambitieuse.

D'où vient la légende de Bigfoot dans les jeux de Rockstar ?

Pour comprendre pourquoi des milliers de joueurs sont parti à la chasse de signes indicateurs de la présence de Bigfoot dans GTA 6, il faut remonter à 2004 et à la sortie de San Andreas. Quelques jours à peine après le lancement de ce titre marquant de la franchise, une rumeur avait commencé à se répandre : le grand monstre poilu Bigfoot rôderait dans les campagnes de l'État, du côté de Back O' Beyond, de Shady Cabin ou du Mont Chiliad.

Depuis la naissance de cette légende urbaine, Rockstar a constamment fait des référence à Bigfoot dans ses jeux suivants, tant du côté de GTA que de Red Dead Redemption. Et il semblerait donc que GTA 6 ne fasse pas exception à la règle, mais cette fois de façon encore plus excplicite que d'habitude.

Source : X.com