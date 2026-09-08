GTA 6 arrive à grands pas et Rockstar a même officialisé les heures de sortie. Voici donc quand il sera disponible exactement et une astuce pour pouvoir y jouer avant l'heure officielle.

GTA 6 est actuellement le jeu le plus attendu de la planète, mais cette fois-ci c'est la bonne, il n'y aura plus de retard. Le jeu de Rockstar est attendu le 19 novembre 2026 et l'on sait désormais à quelle heure précisément il sera possible de jouer. Chez nous, ce sera même un peu en avance puisqu'il sera disponible le 18 novembre à 00h00. Mais il existe encore une astuce pour vous permettre d'y jouer encore plus tôt.

À quelle heure sort GTA 6 en France ?

C'est l'événement de l'année, le très attendu GTA 6 sortira le 19 novembre à 00h00 (minuit) en France comme en Belgique ou encore en Allemagne. Le jeu ne sera disponible qu'en dématérialisé, ce qui signifie que personne ne pourra s'amuser à y jouer des jours avant sa date de sortie en mettant la main sur une version physique. Tout le monde, ou presque, est logé à la même enseigne cette fois. Rockstar a d'ailleurs officialisé les heures de disponibilité de son GTA 6 pour tout le monde et certains petits chanceux pourront bel et bien y jouer avant tout le monde à cause du décalage horaire.

Les heures de sortie de GTA 6 dans le monde entier

Région Heure UTC Heure française Nouvelle-Zélande 18 nov. 11h00 18 nov. 12h00 Australie 18 nov. 13h00 18 nov. 14h00 Japon, Corée du Sud 18 nov. 15h00 18 nov. 16h00 Hong Kong, Malaisie, Singapour, Taïwan 18 nov. 16h00 18 nov. 17h00 Indonésie, Thaïlande 18 nov. 17h00 18 nov. 18h00 Inde 18 nov. 18h30 18 nov. 19h30 Émirats arabes unis (GTA n'est plus interdit depuis 2025) 18 nov. 20h00 18 nov. 21h00 Arabie saoudite (GTA n'est plus interdit depuis 2025) , Turquie 18 nov. 21h00 18 nov. 22h00 Afrique du Sud, Bulgarie, Chypre, Finlande, Grèce, Israël, Roumanie, Ukraine 18 nov. 22h00 18 nov., 23h00 France, Belgique, Allemagne, Espagne.. 18 nov. 23h00 19 nov. 00h00 Irlande, Islande, Portugal, Royaume-Uni 19 nov. 00h00 19 nov. 01h00 Argentine, Brésil, Chili, Paraguay, Uruguay 19 nov. 03h00 19 nov. 04h00 Bolivie 19 nov. 04h00 19 nov. 05h00 États-Unis, Canada, Colombie, Équateur, Panama, Pérou 19 nov. 05h00 19 nov. 06h00 Costa Rica, Guatemala, Honduras, Mexique, Nicaragua, Salvador 19 nov. 06h00 19 nov. 07h00

Comme à chaque fois pour les jeux en dématérialisé, il est possible de bidouiller un poil pour jouer un tantinet en avance. Ce sera le cas aussi avec GTA 6 et pour ce faire, il suffit de changer le créneau horaire de sa console Xbox Series ou PS5, en choisissant la région de la Nouvelle-Zélande. Une astuce qui permet de profiter du jeu près d'une journée avant son heure officielle en France.

Comment changer de pays et de région sur PS5 et Xbox Series ?

Sur Xbox Series :

Appuyez sur le bouton Xbox

Allez dans Profil > Paramètres

Choisissez Système > Langue et Localisation

Dans Emplacement, choisissez Nouvelle-Zélande

Redémarrez votre console pour appliquer les changements

Sur PS5 :

Contrairement à la Xbox Series, sur PS5 il est obligatoire d'avoir un compte PSN associé à la région choisie. Si vous comptez jouer à GTA 6 avant l'heure, il faudra donc au préalable vous créer un compte spécialement pour ça afin d'avoir accès à la bonne boutique. Les contournements par VPN ne changent rien au fait qu'il faut obligatoirement associer un compte PSN. Si le cœur vous en dit donc, voici les étapes.