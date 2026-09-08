GTA 6 arrive à grands pas et Rockstar a même officialisé les heures de sortie. Voici donc quand il sera disponible exactement et une astuce pour pouvoir y jouer avant l'heure officielle.
GTA 6 est actuellement le jeu le plus attendu de la planète, mais cette fois-ci c'est la bonne, il n'y aura plus de retard. Le jeu de Rockstar est attendu le 19 novembre 2026 et l'on sait désormais à quelle heure précisément il sera possible de jouer. Chez nous, ce sera même un peu en avance puisqu'il sera disponible le 18 novembre à 00h00. Mais il existe encore une astuce pour vous permettre d'y jouer encore plus tôt.
À quelle heure sort GTA 6 en France ?
C'est l'événement de l'année, le très attendu GTA 6 sortira le 19 novembre à 00h00 (minuit) en France comme en Belgique ou encore en Allemagne. Le jeu ne sera disponible qu'en dématérialisé, ce qui signifie que personne ne pourra s'amuser à y jouer des jours avant sa date de sortie en mettant la main sur une version physique. Tout le monde, ou presque, est logé à la même enseigne cette fois. Rockstar a d'ailleurs officialisé les heures de disponibilité de son GTA 6 pour tout le monde et certains petits chanceux pourront bel et bien y jouer avant tout le monde à cause du décalage horaire.
Les heures de sortie de GTA 6 dans le monde entier
|Région
|Heure UTC
|Heure française
|Nouvelle-Zélande
|18 nov. 11h00
|18 nov. 12h00
|Australie
|18 nov. 13h00
|18 nov. 14h00
|Japon, Corée du Sud
|18 nov. 15h00
|18 nov. 16h00
|Hong Kong, Malaisie, Singapour, Taïwan
|18 nov. 16h00
|18 nov. 17h00
|Indonésie, Thaïlande
|18 nov. 17h00
|18 nov. 18h00
|Inde
|18 nov. 18h30
|18 nov. 19h30
|Émirats arabes unis (GTA n'est plus interdit depuis 2025)
|18 nov. 20h00
|18 nov. 21h00
|Arabie saoudite (GTA n'est plus interdit depuis 2025) , Turquie
|18 nov. 21h00
|18 nov. 22h00
|Afrique du Sud, Bulgarie, Chypre, Finlande, Grèce, Israël, Roumanie, Ukraine
|18 nov. 22h00
|18 nov., 23h00
|France, Belgique, Allemagne, Espagne..
|18 nov. 23h00
|19 nov. 00h00
|Irlande, Islande, Portugal, Royaume-Uni
|19 nov. 00h00
|19 nov. 01h00
|Argentine, Brésil, Chili, Paraguay, Uruguay
|19 nov. 03h00
|19 nov. 04h00
|Bolivie
|19 nov. 04h00
|19 nov. 05h00
|États-Unis, Canada, Colombie, Équateur, Panama, Pérou
|19 nov. 05h00
|19 nov. 06h00
|Costa Rica, Guatemala, Honduras, Mexique, Nicaragua, Salvador
|19 nov. 06h00
|19 nov. 07h00
Comment jouer à GTA 6 avant sa sortie sur PS5 et Xbox Series ?
Comme à chaque fois pour les jeux en dématérialisé, il est possible de bidouiller un poil pour jouer un tantinet en avance. Ce sera le cas aussi avec GTA 6 et pour ce faire, il suffit de changer le créneau horaire de sa console Xbox Series ou PS5, en choisissant la région de la Nouvelle-Zélande. Une astuce qui permet de profiter du jeu près d'une journée avant son heure officielle en France.
Comment changer de pays et de région sur PS5 et Xbox Series ?
Sur Xbox Series :
- Appuyez sur le bouton Xbox
- Allez dans Profil > Paramètres
- Choisissez Système > Langue et Localisation
- Dans Emplacement, choisissez Nouvelle-Zélande
- Redémarrez votre console pour appliquer les changements
Sur PS5 :
Contrairement à la Xbox Series, sur PS5 il est obligatoire d'avoir un compte PSN associé à la région choisie. Si vous comptez jouer à GTA 6 avant l'heure, il faudra donc au préalable vous créer un compte spécialement pour ça afin d'avoir accès à la bonne boutique. Les contournements par VPN ne changent rien au fait qu'il faut obligatoirement associer un compte PSN. Si le cœur vous en dit donc, voici les étapes.
- Déconnectez-vous de votre profil PSN français
- Dans le menu de connexion, choisissez Ajouter un nouvel utilisateur
- Choisissez ensuite le pays ou la région désirée, ici la Nouvelle-Zélande
- Enregistrez une adresse mail valide
- Connectez-vous