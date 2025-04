Take-Two Interactive, l'éditeur de GTA 6, est l'une des plus sociétés à avoir augmenter le prix des jeux PS5 et de fait Xbox Series X|S sans aucune hésitation. Là où les joueuses et joueurs devaient débourser au maximum 69,99€ pour une édition Standard d'un titre PS4 ou Xbox One, celle-ci coûte désormais 79,99€ sur PS5 et Xbox Series X|S. Une hausse non négligeable, même si les revendeurs pratiquent très souvent des prix plus bas, et qu'ils restent les différentes boutiques numériques avec leurs promotions pour économiser. Mais les tarifs pourraient encore flamber et l'annonce qui fait peur à tout le monde pourrait bien arriver, en particulier après la révélation de la Nintendo Switch 2 et de ses jeux.

GTA 6 pourrait vider votre portefeuille

GTA 6 sera très certainement le jeu de tous les superlatifs, mais à quel prix ? À plusieurs reprises, des voix se sont exprimées sur une éventuelle envolée du tarif du prochain blockbuster de Rockstar Games. Ainsi, différents analystes ont estimé que Take-Two Interactive pourrait profiter de l'aura offerte par l'un des jeux les plus attendus de tous les temps pour bousculer encore le marché. Un prix autour des 100 dollars a été évoqué et un revendeur suisse avait même mis en ligne une fiche produit à 99 francs suisses, soit environ 103 euros.

Take-Two Interactive va t-il se risquer à vendre à prix astronomique GTA 6, avant même le lancement d'une nouvelle générations qui pourrait « justifier » une telle pratique ? Ca fait peur, mais c'est bien possible après la Switch 2 et le prix de ses jeux, plus rien n'est impossible. En effet, si vous avez suivi attentivement le Nintendo Direct Switch 2, ou que vous avez lu nos articles après coup, vous savez que le constructeur japonais a revu sa politique tarifaire. Par exemple, l'un des jeux phares du lancement de cette console, Mario Kart World, sera vendu 89,99€ en version physique.

Si Nintendo n'hésite pas à facturer certains jeux Nintendo Switch 2 plus chers, qu'est-ce qui empêcherait Take-Two Interactive de faire de même ? À vrai dire pas grand-chose et GTA 6 pourrait franchir un cap qui ne va pas plaire du tout. Ce serait d'ailleurs LE titre parfait pour cela. Car même si le jeu de Rockstar Games pourrait se faire des « ennemis » en étant vendu à 89,99€ voire à 99,99€, cela ne devrait pas l'empêcher de battre des records. On rappelle à toutes fins utiles que Grand Theft Auto 5 a dépassé les 210 millions d'exemplaires... Un raz-de-marée.