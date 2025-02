Avec l’arrivée cette année de GTA 6 (normalement), une question revient souvent : qu’adviendra-t-il de GTA Online ? Après plus de dix ans d’existence, le mode multijoueur de GTA 5 reste extrêmement populaire. Rockstar et Take-Two vont-ils l’abandonner ou continuer à le faire évoluer ?

GTA Online pourrait bien survivre à GTA 6

Dans une récente interview avec IGN, Strauss Zelnick, PDG de Take-Two, a laissé entendre que GTA Online pourrait ne pas disparaître avec l’arrivée de GTA 6. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi les joueurs devraient encore investir dans GTA Online en 2025, il est resté évasif. Il a expliqué qu’il ne pouvait pas parler d’un éventuel GTA 6 Online, car aucune annonce officielle n’a été faite. Cependant, il a rappelé que Take-Two soutient généralement ses jeux tant qu’il y a une forte communauté active.

Il a cité l’exemple de NBA 2K Online en Chine. Lors du lancement de NBA 2K Online 2, Take-Two n’a pas fermé la première version. Aujourd’hui encore, les deux coexistent. Une approche qui pourrait aussi être adoptée pour GTA Online. Difficile d’imaginer Rockstar et Take-Two mettre un terme brutal à GTA Online, surtout quand on voit les revenus qu’il génère encore aujourd’hui. Chaque jour, plus de 150 000 joueurs se connectent sur Steam, sans compter les millions d’autres sur consoles. GTA 6 ne devrait donc pas pour le moment entacher le jeu.

Une transition en douceur ?

Beaucoup ont investi des heures et de l’argent réel pour acquérir des propriétés, des véhicules et du contenu exclusif. Tout supprimer du jour au lendemain serait un risque énorme pour Rockstar. Si GTA 6 propose un mode en ligne, comment Rockstar gérera-t-il cette transition ? Plusieurs scénarios sont possibles :

Lancer un nouveau serveur indépendant , obligeant les joueurs à repartir de zéro.

, obligeant les joueurs à repartir de zéro. Permettre une migration partielle des comptes et du contenu pour ne pas frustrer la communauté.

pour ne pas frustrer la communauté. Maintenir GTA Online actif tout en développant un mode en ligne pour GTA 6 en parallèle.

Pour l’instant, rien n’a été confirmé. Mais une chose est sûre : GTA Online a encore un avenir tant que la communauté est présente. Même avec le nouveau jeu qui doit arriver.

Source : 2K