C’est qu’il s’en passe des choses dernièrement, du côté de chez Rockstar. Alors que les joueurs restent suspendus aux lèvres du studio dans l’attente d’avoir de nouvelles informations sur GTA 6, ce sont à la place deux anciens jeux de ce dernier qui semblent doucement mais sûrement préparer leur grand retour. Car après Red Dead Redemption 2 la semaine dernière, qui a relancé les espoirs quant à l’arrivée d’un remaster sur PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2, c’est désormais au tour de GTA 4 de refaire parler de lui.

Avant GTA 6, le retour de GTA 4 semble se préciser

En effet, peu après l’annonce du report de GTA 6, des rumeurs ont commencé à évoquer le fait que le quatrième opus pourrait avoir droit à un portage sur les consoles actuelles d’ici la fin d’année 2025. Et alors même que cela n’a jamais été officialisé d’aucune manière par Rockstar jusqu’à présent, un nouvel indice récemment découvert sur le site support du studio n’a pas manqué de mettre le feu aux poudres à ce propos. L’indice en question ? La mention d’une version PS4 pour GTA 4.

De la même manière que pour Red Dead Redemption 2 et son mode multijoueur, le site de Rockstar a visiblement été mis à jour avec de nouvelles options de support. Et alors que GTA 4 n’est pour l’heure disponible que sur PS3, Xbox 360, PC et Xbox One (via rétrocompatibilité), des joueurs ont pu noter l’apparition de la PS4 parmi la liste des plateformes proposées. Celle-ci n’est toutefois pas restée affichée très longtemps, puisqu’une nouvelle mise à jour est ensuite venue retirer cette mention, qui a néanmoins été immortalisée par certains internautes.

© Rockstar Games

De fait, cela commence ainsi à faire beaucoup de coïncidences en peu de temps, tant pour Red Dead Redemption 2 que pour GTA 4. Mais comme toujours dans ce genre de situation, précisons quand même que la prudence reste de mise. Car en l’état, il pourrait tout aussi bien s’agir d’un bug du site de Rockstar. Après tout, une version PC a également été repérée pour GTA: Chinatown Wars à cette occasion. Et à moins d’une grosse surprise de la part des créateurs de GTA 4, il reste peu probable qu’un tel opus fasse l’objet d’un portage prochainement… À confirmer, donc.

Source : Reddit