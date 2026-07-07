Grâce à l’un des programmes phares de Xbox, ce joueur a réussi à précommander l’édition Ultime de GTA 6 sans avoir à débourser le moindre centime de son portefeuille.

Voilà déjà bientôt deux semaines que les précommandes de GTA 6 ont officiellement débuté, marquant ainsi le coup d’envoi de sa campagne marketing nous conduisant doucement jusqu’à la sortie du jeu le 19 novembre 2026. Et après des mois de rumeurs et de spéculations, Rockstar Games a finalement confirmé la bonne nouvelle que tout le monde espérait : GTA 6 ne sera pas le premier jeu à franchir la barre symbolique des 100€, en tout cas pour son édition Standard. Mais si l’on vous disait que sur Xbox, il existe un moyen d’obtenir le titre… gratuitement ?

Ce joueur précommande GTA 6 gratuitement grâce à Xbox

On vous rassure, cela ne cache aucune entourloupe. En réalité, il s’agit même d’un moyen très simple et tout à fait légal d’en profiter, qui n’est autre que le programme Microsoft Rewards mis en place par Xbox il y a de cela plusieurs années. Grâce à ce dernier, il est en effet possible de remporter des points convertissables en cartes cadeaux, et ce grâce au simple fait de passer par Bing pour faire vos recherches sur internet, d’utiliser Microsoft Edge, de jouer à vos jeux (notamment à l’aide du Xbox Game Pass), et de faire des achats sur le Microsoft Store.

Ce faisant, vous vous retrouverez ainsi à accumuler une grande quantité de points Rewards, que vous pourrez ensuite réinjecter dans vos futurs achats. Et c’est d’ailleurs ce qu’a déjà fait un certain CarolinaKing704, qui, grâce à cela, a alors pu s’offrir l’édition Ultime de GTA 6 vendue à 99.99€ sans avoir à débourser le moindre centime de sa poche. « Merci, Microsoft Rewards » s’est alors fendu ce dernier dans un post sur Reddit, en révélant avoir économisé ses points pendant plus de trois ans pour pouvoir y arriver.

Car vous vous en doutez, le programme de Xbox est peut-être généreux, mais il nécessite tout de même une forte implication, une grande régularité, et surtout beaucoup de patience pour pouvoir réunir une telle somme. « Félicitations pour avoir réussi ça », lui a d’ailleurs répondu un internaute sur Reddit. « 99.99€ de points ce n’est pas un petit exploit. Tu viens de transformer des mois de recherches quotidiennes et de quêtes en une copie gratuite de ce qui pourrait être le plus gros lancement de jeu depuis des années. J’espère que [GTA 6] sera à la hauteur de l’attente ».

Un programme simple, mais efficace

Bien sûr, CarolinaKing704 n’est toutefois pas le seul joueur Xbox à avoir utilisé cette combine. « Je gardais tous mes points juste pour ce jeu. J’en ai 146 000 », a par exemple déclaré un autre joueur sous le post en question ; en sachant que 100 000 points Rewards sont requis pour obtenir une carte cadeau de 100€. Si jamais l’envie vous prenait d’en profiter aussi, vous savez donc ce qu’il vous reste à faire. Et quand bien même vous n’arriveriez pas à réunir le nombre de points suffisant pour obtenir GTA 6 gratuitement d’ici sa sortie, cela pourrait au moins vous permettre de réduire son prix.

Source : Reddit