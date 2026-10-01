Et si, contre toute attente et malgré tous les pronostics, GTA 6 ne devenait pas le GOTY 2026 ? Il y a une forte probabilité, on vous explique pourquoi.

C’est LE jeu qui fait trembler toute l’industrie depuis des mois. Les éditeurs ont tour à tour attendu puis repoussé leurs productions jusqu’à s’engouffrer dans un long tunnel de sorties s’étalant de septembre jusqu’à octobre. GTA 6 va rouler à toute allure dès le 19 novembre prochain. Après plus d’une décennie d’attente et une campagne marketing d’abord minimaliste et désormais savamment entretenue par Rockstar, celui que Take-Two nous vend comme « le produit culturel de la décennie » sera bientôt entre nos mains. Plusieurs prédisent déjà qu’il sera l’un des grands prétendants au titre très convoité de GOTY 2026. Sauf que, GTA 6 pourrait justement ne pas être en lice. Explications.

Pourquoi GTA 6 pourrait ne pas être le GOTY 2026 ?

La faute ne reviendrait pas à la concurrence, ni même à ses propres ambitions ou une quelconque déception des journalistes ou des joueurs. Cela pourrait tout simplement être dû à un problème de calendrier. Le jeu sortira en effet moins de trois semaines avant les Game Awards, prévus pour le 10 décembre 2026. Cependant, les jurés doivent généralement voter bien en amont afin de permettre l’organisation de la cérémonie, l’annonce des nominations, puis l’ouverture des votes. D’après Alanah Pearce, ancienne journaliste d’IGN et scénariste sur la franchise God of War, la période de vote pour l’édition précédente s'est achevée le 12 novembre 2025, soit 12 jours avant l’annonce des nommés. Si Geoff Keighley et les organisateurs des Game Awards suivent le même calendrier cette année, GTA 6 arriverait donc trop tard pour être considéré par le jury.

Même avec une fenêtre de vote repoussée de quelques jours, il serait en revanche difficile de demander aux jurés de terminer un jeu aussi colossal qu’ambitieux dans l’urgence. Logiquement, GTA 6 devrait en effet proposer une campagne conséquente, estimée à environ 80 heures selon Rob Nelson, le codirecteur de Rockstar North. Ce ne serait en tout cas pas la première fois que les Game Awards 2026 opéreraient des changements. Lors de la sortie d’Elden Ring Nightreign, les organisateurs avaient décidé d’étendre les jeux éligibles au titre de GOTY aux DLC, ce qui n’avait pas manqué de faire polémique. L’éligibilité de GTA 6 dépendra finalement du règlement définitif des Game Awards. Autrement, Rockstar pourrait malgré tout repartir avec des statuettes, mais en 2027.

© Rockstar Games

Source : Alanah Pearce