C'est officiel : GTA 6 aura bien son coffret collector. Rockstar Games vient en effet tout fraîchement d'annoncer Grand Theft Auto VI: The Goodtime State – Vice City Collection, un set de collection premium réunissant tous les indispensables pour « passer du bon temps » dans l'État de Leonida lorsque le jeu sortira le 19 novembre 2026 sur PS5 et Xbox Series. Les précommandes sont en attendant ouvertes sur le Rockstar Store, dans la limite des stocks disponibles... au prix de 400 euros, et malheureusement une fois encore sans le jeu inclus.

Un collector massif pour GTA 6 en édition très limitée au prix de 400 euros

Avant l'annonce officielle de l'édition collector de GTA 6, intitulée The Goodtime State - Vice City Collection, les fuites du Rockstar Store avaient déjà dévoilé deux détails. Le coffret serait limité à un exemplaire par client, une mesure probablement destinée à contrer les revendeurs, et il pèserait son poids conséquent de 10 kilos. Nous en avons désormais la confirmation : cette édition collector de GTA 6 s'annonce donc conséquente et chargée en contenus, moyennant toutefois un prix tout aussi conséquent de 400 euros, avec les goodies suivants, qui ne font cependant pas vraiment l'unanimité :

Affiche souvenir recto-verso avec carte de Leonida

Casquette New Era® 9FORTY Snapback

Cuillère mélangeuse de collection Vice City

Figurine Macca the Gator

Lot d'autocollants Leonida Keys dans une pochette de rangement

Lunettes de soleil Oakley® Frogskins™

Miroir magnétique Macca the Gator

Porte-clés lame de rasoir Vice City

Sac bandoulière Leonida Keys

Set de pin's émaillés Leonida Keys dans une boîte en métal

Verre à shot Chunkee the Manatee

Une édition collector très onéreuse, et une fois encore sans jeu inclus

Celles et ceux souhaitant s'offrir cette édition collector conséquente de GTA 6 peuvent donc tenter de la précommander dès maintenant notamment sur la boutique de Rockstar, au prix donc de 400 euros. Autre point qui risque de rebuter certains collectionneurs : l'absence du jeu inclus dans le coffret, une pratique courante depuis quelques temps pour de tels objets de collection.

Cela risque d'autant plus de rebuter certains fans que GTA 6 ne disposera pour rappel pas de véritable version physique à sa sortie le 19 novembre 2026 sur PS5 et Xbox Series, mais au mieux d'une boîte avec code inclus. Quoi qu'il en soit, le collector Grand Theft Auto VI: The Goodtime State – Vice City Collection sortira le même jour que le titre tant attendu de Rockstar Games, soit dans deux petits mois.

Source : Rockstar