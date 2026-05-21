À quelques mois de la sortie de GTA 6, le boss de Take-Two Interactive ne manque pas de se réjouir d’être à la tête de la franchise « la plus lucrative jamais créée ».

Le prochain temps de communication autour de GTA 6 a beau se faire désirer auprès des joueurs, une chose est sûre : cela n’empêche pas le PDG de Take-Two Interactive d’avoir la langue bien pendue. En effet, tandis que Rockstar Games continue de garder le troisième trailer du prochain opus bien au chaud entre ses murs, Strauss Zelnick, de son côté, n’hésite pas à vanter les mérites du studio dès que l’occasion se présente, en soulignant notamment à quel point il est fier de détenir les droits « de la franchise de divertissement la plus lucrative jamais créée ».

GTA, la plus grande rockstar de l'histoire du divertissement ?

C’est en tout cas en ces termes que l’éditeur de GTA 6 en a parlé auprès de David Senra sur YouTube, même si lui-même reconnaît qu’il est « toujours possible d’en débattre ». Car GTA 5 a beau être devenu le second jeu le plus vendu de tous les temps derrière Minecraft avec 225 millions d’unités dans la nature, cela ne l’empêche tout de même pas de faire face à une rude concurrence avec des franchises comme Mario Kart, Call of Duty ou encore Pokémon, qui brassent elles aussi énormément d’argent chaque année.

Sans compter que comme le souligne Zelnick, déterminer quelle est la franchise la plus lucrative jamais créée n’est pas aussi simple qu’il n’y paraît. Car au-delà de l’argent rapporté par les jeux en question, des critères comme le nombre de jeux vendus, la reconnaissance du public, le chiffre d’affaires global et plus encore peuvent également entrer en compte. Cela dit, nul doute que GTA 5 permet à lui seul de hisser Take-Two et Rockstar dans le haut du panier, lui dont le succès a réussi à traverser trois générations de consoles sans jamais faiblir.

D’ailleurs, Zelnick reconnaît sans conteste que le jeu continue de leur rapporter une somme considérable, même s’il refuse d’entrer dans les détails auprès de Senra durant l’interview. « C’est beaucoup », assure-t-il néanmoins. Ce qui n’a rien de très surprenant quand on sait que bientôt treize ans après sa sortie, GTA 5 se trouve encore quasi-systématiquement dans les charts des jeux les plus vendus. De quoi expliquer la pression que ressent aujourd’hui Take-Two à l’aube de la sortie de GTA 6, donc, qui dispose de moyens illimités pour être le plus parfait possible.

GTA 6, un jeu qui met une pression énorme

C’est en tout cas ce qu’a révélé l’éditeur au cours des dernières semaines, en expliquant notamment que leur objectif est désormais de faire du prochain titre de Rockstar « le produit de divertissement le plus grandiose que le monde n’ait jamais vu ». Ce qui, le cas échéant, pourrait alors définitivement faire de GTA la franchise la plus lucrative de tous les temps. Mais pour s’en assurer, il va toutefois falloir prendre son mal en patience encore un peu, le temps que GTA 6 sorte officiellement sur PS5 et Xbox Series le 19 novembre 2026.

Source : David Senra