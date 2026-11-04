À seulement deux semaines de la sortie tant attendue de GTA 6, les fonctionnalités PS5 Pro jusqu'alors secrètes du jeu auraient leaké, claque graphique en vue ?

Alors que Sony et Rockstar Games gardent jalousement le secret des performances de GTA 6 sur PS5 et PS5 Pro, le site officiel de PlayStation France aurait brièvement vendu la mèche avant de faire l'objet d'une mise à jour d'urgence. Mais un utilisateur Reddit aurait toutefois eu le temps de saisir les informations essentielles s'agissant des fonctionnalités à attendre sur la version PS5 Pro du titre, avec des révélations qui tombent ceci dit sous le sens pour une œuvre vidéoludique qui se veut à la pointe de la technologie.

Que révèle le prétendu leak à propos des fonctionnalités PS5 Pro de GTA 6 ?

C’est donc sur Reddit (via un post rapidement supprimé également) que le potentiel leak des fonctionnalités PS5 de GTA 6 a circulé. Un utilisateur y affirmait en effet que plusieurs références au futur rouleau compresseur de Rockstar auraient fait leur apparition pendant un court laps de temps sur le site officiel de PlayStation France, avant de disparaître précipitamment. Parmi elles, une page détaillant les améliorations dont bénéficierait le jeu sur PS5 Pro.

D’après ce leak, la version PS5 Pro de GTA 6 profiterait de deux améliorations majeures :

La PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) : la technologie d’upscaling de Sony, basée sur l’intelligence artificielle, offrirait une image plus nette sur les téléviseurs 4K.

: la technologie d’upscaling de Sony, basée sur l’intelligence artificielle, offrirait une image plus nette sur les téléviseurs 4K. Un ray tracing avancé : les reflets, les ombres et l’éclairage seraient améliorés par rapport à la PS5 standard.

Rien de vraiment surprenant, puisque ce sont les deux grands arguments de la console premium de Sony. Mais c’est la première fois qu’un support officiel PlayStation aurait associé noir sur blanc ces technologies à GTA 6. Prudence tout de même : la page ayant disparu, ainsi que le post Reddit les relayant, et ni Sony ni Rockstar n’ayant réagi, l’information reste à prendre avec de prudentes pincettes en attendant de plus amples confirmations.

Qu'en est-il du mode 60 FPS tant espéré ?

C’est une information qui fait particulièrement débat autour de GTA 6, mais qui demeure le grand absent de ce prétendu leak. À noter toutefois que, lors de sessions de preview privées, les représentants de Rockstar North auraient confirmé que le jeu viserait les 30 FPS sur PS5 au lancement. Le studio n’a toutefois jamais formellement exclu un mode 60 FPS sur PS5 Pro.

Le problème serait surtout matériel. La PS5 Pro améliore nettement les performances graphiques et le ray tracing, mais son processeur Zen 2 reste très proche de celui de la console de base. Or dans un monde ouvert aussi vivant et vaste que celui de GTA 6, c’est le CPU que le jeu pousse le plus dans ses retranchements. L'exploitation du PSSR et du ray tracing prétendument mentionnés par PlayStation France sont des améliorations qui sollicitent le GPU, ce qui confirme que la Pro devrait offrir un GTA 6 plus beau, mais pas forcément plus fluide. Ceci étant dit, il convient une fois encore d'attendre des annonces officielles pour confirmer ou infirmer ces analyses pour l'heure purement théoriques.

© Rockstar Games

Source : Reddit