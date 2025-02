A priori toujours bien prévu pour 2025, et potentiellement en fin d'année, GTA 6 continue de se faire ardemment désirer par de très nombreux joueurs. Si l'on en croit un nouveau rapport à son sujet, Rockstar Games pourrait mettre la barre encore plus haut qu'escompté, en tout cas s'agissant d'un mode Online particulièrement surveillé après l'inarrêtable succès de ce dernier sur GTA 5.

Un GTA 6 Online qui va vraiment casser des blocs ?

Avec maintenant 11 ans de bons et loyaux services et moult DLC/mises à jour régulières, le mode Online de GTA 5 devra bientôt laisser la place aux plus jeunes. Les joueurs craignent cependant que celui de GTA 6 soit fatalement un peu limité à sa sortie extrêmement attendue. Il se pourrait toutefois que Rockstar Games prévoit de frapper très fort avec son prochain rouleau compresseur. Selon un rapport de Digiday, le studio serait en discussion avec des créateurs de Fortnite et Roblox, ainsi qu'avec des créateurs bien connus de GTA.

L'objectif de ces discussions ? Réfléchir à un moyen d'offrir aux joueurs la possibilité de créer leurs propres expériences dans le Online de GTA 6. Pour ce faire, la communauté aurait accès aux assets et environnements du jeu, pour en faire absolument ce qu'ils veulent. Une nouvelle extension de Vice City ? Une nouvelle forme de GTA RP entièrement construite par la communauté ? Un circuit à la Trackmania ? Un Battle Royale à la Grand Theft Auto ? Sur le papier, seul le ciel serait la limite avec cette fonctionnalité. Compte tenu de la popularité de celle-ci sur les bacs-à-sable géants que sont Fortnite et Roblox, gageons qu'elle cartonnerait sur un GTA 6 qui devrait attirer beaucoup de monde.

À noter toutefois que, pour l'heure, il ne s'agirait que de simples discussions entre Rockstar et lesdits créateurs. Il n'est a priori pas question de voir une telle fonctionnalité arriver dès la sortie de GTA 6. On pourrait cependant tabler sur son ajout dans un futur plus ou moins proche, compte tenu de l'énorme potentiel d'une telle activité pour un jeu attendu fin 2025 sur PS5 et Xbox comme un séisme dans l'industrie. Un tremblement de terre d'une magnitude de 100 euros pièce, à venir un peu plus tôt que prévu sur PC ? Là encore, rien n'est pour l'instant inscrit dans le marbre.

