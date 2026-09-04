Take-Two nous avait prévenus, Rockstar vise l'ultra réalisme avec son GTA 6 et pousse les curseurs très loin visiblement. Si l'aperçu diffusé sur Netflix nous a laissé entrevoir plusieurs micro-interactions à la Red Dead Redemption, il devrait aller encore plus loin que ce dernier.

GTA 6 serait finalement trop réaliste pour certains joueurs à cause d'une fonctionnalité

Il sera par exemple nécessaire de faire attention au niveau d'essence de ses voitures, ou à leurs batteries s'il s'agit de modèles électriques, ce qui va vous obliger à passer faire le plein et la recharge. Une fonctionnalité très réaliste pour le coup, mais qui ne plaît pas visiblement. Tout le monde souhaite que GTA 6 soit le plus réaliste possible, mais pas trop visiblement.

Déjà aperçue lors des leaks de GTA 6, la gestion de l'essence n'avait pas vraiment plu à toute une frange de joueurs qui, maintenant que c'est confirmé, s'en plaignent sur les réseaux sociaux. L'un des créateurs de contenu invités par Rockstar, TGG, a expliqué que lorsque l'on passera dans une station-service, nous aurons systématiquement l'option pour faire le plein de la voiture. Une interaction qui lancera une brève action contextuelle de quelques secondes pour faire le plein. Oui, ça renforce le réalisme, mais pour beaucoup de joueurs, c'est trop. « Ça sert à rien », « trop chiant », « compliqué pour rien… » peut-on lire de part et d'autre sur les réseaux sociaux.

Le co-directeur du jeu répond cash

Pour le co-directeur de GTA 6 Rob Nelson, ça fait pourtant partie de l'expérience et forcera les joueurs à faire attention, en plus de parfois provoquer des situations inattendues. « Franchement, c'est plutôt rapide pour un plein […] On ne peut pas se plaindre. » De son côté, TGG affirme que d'après ce qu'il a vu, « le carburant ne posera pas vraiment de problème, sauf si vous ne faites pas attention à ce que vous faites. » Il faudra donc rester vigilant lorsque vous vous apprêterez à faire un braquage ou vous lancer dans une course-poursuite infernale avec les forces de l'ordre, mais globalement, ça ne devrait pas être un problème.

GTA 6 n'a pas fini de nous surprendre et des petites fonctionnalités et micro-interactions du genre devraient être nombreuses. Nous ne pourrons toutefois découvrir ça de long en large et en travers qu'à sa sortie le 19 novembre 2026.

Source : Gamesradar