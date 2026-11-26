GTA 6 propose une expérience particulièrement dense en termes de contenu, mais déploie aussi des fonctionnalités nouvelles par rapport aux anciens épisodes. Pour autant, les équipes avaient réfléchir à d'autres fonctionnalités supplémentaires, découvrez lesquelles.

Rob Nelson et Scott Mitchell, représentants de Rockstar North, continuent de se confier sur les coulisses de fabrication de GTA 6. C'est ainsi qu'on apprend que même si le nouveau blockbuster de la firme étoilée a repensé plein d'aspects du gameplay traditionnel de la saga, il a également dû faire l'impasse sur certaines fonctionnalités qui avaient pourtant été envisagées sérieusement. On a quelques exemples concrets.

Pas de tennis ni de cinéma dans GTA 6

Nos confrères du média allemand PC Games ont pu rencontrer Rob Nelson et Scott Mitchell de Rockstar North. Ça a été l'occasion pour eux de leur poser de nouvelles questions sur GTA 6. Parmi leurs interrogations, il y en a une qui devrait éveiller la curiosité des joueuses et joueurs. À votre avis, quels contenus ont été supprimés du jeu avant sa sortie ?

Les deux cadres ont révélé que plusieurs fonctionnalités envisagées pour GTA 6 n'ont finalement pas été conservées jusqu'au bout de la production. Parmi elles, on retrouve notamment des activités qui faisaient partie des précédents épisodes ou d'autres jeux Rockstar, tels que le mini-jeu du tennis ou encore la possibilité d'aller au cinéma ou au théâtre pour voir un film ou un spectacle.

Dans un cas comme dans l'autre, Rockstar a bien pensé à les intégrer à GTA 6, mais a préféré laissé ces fonctionnalités de coté en cours de route. Les équipes ne trouvaient pas comment intégrer efficacement le tennis au jeu par exemple, là où les paniers de basket et le mni-golf s'ancraient visiblement mieux dans l'univers. En revanche, concernant le ciné et le théâtre, elles avaient surtout peur que ce soit plus ennuyeux qu'autre chose.

Cela montre combien ce peut être complexe de penser les systèmes d'un jeu vidéo. Typiquement, les équipes de Rockstar avaient envie de pousser la personnalisation de la planque de Jason et Lucia encore plus loin. Or, cela n'aurait pas été cohérent avec les événements du jeu. Dès lors, il a fallu faire l'impasse dessus. C'est un peu la même chose pour la dernière mécanique coupée de GTA 6, celle de pouvoir ramper qui ne collait pas au gameplay général.

Jason peut au moins repeindre la chambre. © Rockstar Games

La liste des fonctionnalités coupées de Grand Theft Auto 6

Rob Nelson et Scott Mitchell nous laissent quand même rêveur après ces déclarations. Même si on peut comprendre les raisons qui ont poussé à renoncer à ces fonctionnalités de GTA 6, on aurait tout de même aimé retrouver certaines dans le jeu. Voici les 5 mécaniques coupées révélées par les représentants de Rockstar North :

Aménagement de la maison

Crafting

Mini-jeu de tennis

Ramper / se glisser sous un véhicule

Visite de cinéma et théâtre pour voir des œuvres

Jeu, set et match pour Michael de GTA 5. © Rockstar Games