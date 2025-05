Alors que les fans de Grand Theft Auto scrutent chaque image du second trailer de GTA 6 en quête d’indices, certains y voient déjà le retour d’une fonctionnalité emblématique... et controversée : les activités relationnelles introduites dans GTA 4. Rockstar n’a encore rien confirmé, mais plusieurs scènes intriguent, laissant penser que les liens entre personnages pourraient jouer un rôle bien plus important cette fois. Entre ça et le monde ouvert qui s'annonce fou, ça devrait être plus vivant que jamais.

Jason et Lucia, plus qu’un duo narratif dans GTA 6 ?

La nouvelle bande-annonce montre à plusieurs reprises Jason et Lucia, les deux protagonistes du jeu GTA 6, dans des activités partagées : promenade en voiture, moments intimes sur la plage ou encore virée en jet-ski. Si certaines de ces scènes peuvent appartenir à des cinématiques classiques, d’autres donnent l’impression d’interactions en monde ouvert, échappant au cadre strict des missions.

Ce choix visuel n’est pas anodin pour GTA 6. Rockstar a souvent utilisé ses trailers pour distiller des éléments de gameplay à venir. Dès lors, certains fans imaginent un système inspiré des Activités Amicales de GTA 4, mais centré cette fois sur la relation entre les deux héros. Une façon d’ajouter de la profondeur à leur lien, tout en l’intégrant dans le gameplay de manière organique.

Un héritage de GTA 4 remis au goût du jour ?

Bien avant GTA 6, dans GTA 4, Niko Bellic pouvait tisser des liens avec ses amis ou sa famille via des activités annexes (bowling, bars, restaurants…). Plus ces relations se développaient, plus le joueur pouvait profiter de bonus comme les transports gratuits, soutien en combat, réductions. Une idée séduisante sur le papier, mais qui avait fini par lasser, à cause d’appels incessants et peu discrets de la part des PNJ.

Rockstar avait alors largement mis ce système de côté dans GTA 5, préférant se concentrer sur les compétences uniques de chaque personnage. Ici, GTA 6 pourrait faire la synthèse, proposer un système relationnel enrichi, mais intégré avec plus de finesse dans l’expérience de jeu.

Si cette mécanique revient, elle pourrait aussi influer sur l’évolution du duo principal de GTA 6. On peut imaginer que plus les liens entre Jason et Lucia se renforcent, plus le joueur débloque de nouvelles compétences ou avantages. Un système de progression lié à leur complicité pourrait ainsi voir le jour, à l’image d’un arbre de compétences partagé, ou de capacités contextuelles accessibles uniquement en coopération.

Source : Rockstar