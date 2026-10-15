Après une période de doute, c’est maintenant on ne peut plus officiel : GTA 6 sera bien éligible pour les Game Awards 2026, et cela pourrait déjà tout changer pour la cérémonie.

Il y a encore quelques semaines, la question de savoir si GTA 6 allait réellement pouvoir repartir des Game Awards avec le titre de GOTY 2026 se posait encore. Non pas parce que l’on pouvait douter de la qualité du futur hit de Rockstar Games, mais parce que les dates d’éligibilité relatives à la cérémonie rendait le timing plus qu’incertain vis-à-vis de ce dernier. Au vu des dernières révélations, c’est toutefois maintenant officiel : GTA 6 sera bel et bien éligible pour les Game Awards 2026. Les jeux sont faits, pourrait-on dire ?

GTA 6 sera finalement éligible aux Game Awards 2026

En effet, contrairement à l’année dernière, où la période d’éligibilité des jeux s’était achevée le 12 novembre 2025, la rubrique « Date limite d’éligibilité » du site officiel des Game Awards nous confirme que pour cette année, cette même période sera prolongée d’une semaine, et s’étendra finalement jusqu’au 20 novembre prochain. « Les jeux doivent être mis en vente auprès des clients au plus tard le vendredi 20 novembre 2026 à 21h (heure du pacifique) », peut-on notamment lire. Autant dire qu’il s’agit d’une véritable aubaine pour GTA 6 et Rockstar, donc.

Bien sûr, certains pourraient alors être tentés de penser que cela reste encore bien trop juste pour juger convenablement d’un jeu qui ne sortira que la veille de cette date, soit le 19 novembre sur PS5 et Xbox Series. Mais c’est sans compter sur le fait que la presse, principal jury de ces Game Awards, aura probablement eu accès à GTA 6 bien avant cette date. Car à en croire l’insider Nate the Hate, le jeu pourrait être envoyé dès la fin du mois d’octobre aux différentes rédactions, afin que celles-ci puissent en publier le test avant la sortie officielle du jeu.

Dans quelles catégories GTA 6 pourrait-il être nommé ?

Et même si tout cela reste pour l’heure à prendre avec des pincettes, tout porte à croire que les jeux sont déjà faits pour GTA 6, qui pourrait bien réaliser l’une des plus grandes razzias de l’histoire des Game Awards. Car au-delà d’être nommé dans la catégorie « Jeu de l’Année », le titre de Rockstar a également toutes ses chances dans de nombreuses autres catégories de la cérémonie, parmi lesquelles notamment :

Meilleure réalisation

Meilleure narration

Meilleur design audio

Meilleure direction artistique

Meilleure bande-son et musique

Meilleur jeu d’action

Meilleure performance

Meilleur jeu d’action-aventure

Rendez-vous en décembre pour la grande cérémonie

Maintenant, pour savoir ce qu’il en sera réellement, il faudra bien sûr attendre la date de révélation de la liste des nommés, qui devrait tomber avant le début du mois de décembre ; mais aussi et surtout la cérémonie, qui se tiendra dans la nuit du 10 au 11 décembre 2026 chez nous. En sachant que même si GTA 6 peut finalement être éligible, rien ne peut non plus garantir à 100% qu’il ressortira grand gagnant de la compétition ce soir-là. Après tout, rappelons que Red Dead Redemption 2 avait perdu le titre de GOTY face à God of War pour l'édition 2018.

Source : Game Awards