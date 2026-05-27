GTA 6 arrive à grands pas et Take-Two prépare le terrain en prenant des décisions radicales qui ne plaisent pas du tout auprès des fans. Pourtant, la machine est en marche et personne ne l'arrêtera.

GTA 6 est pour le moment toujours prévu pour le mois de novembre 2026 et les choses prennent peu à peu forme du côté de la maison-mère. À défaut de nous donner davantage de détails concernant le jeu, de nous le présenter comme il faut ou simplement de nous offrir une nouvelle bande-annonce, Take-Two place ses pions et prend des décisions radicales qui déplaisent à la communauté.

Take-Two cherche à avoir le contrôle de ce qui a fait exploser GTA Online

Depuis des années maintenant, GTA 5 s'est imposé comme l'un des plus gros jeux multijoueur du moment. GTA Online est devenu un véritable monde à part, avec une communauté de fans particulièrement active, mais pas forcément sur les plateformes communes. Le mode en ligne de GTA brille surtout grâce à son RP, pour roleplay, un mode créé par les joueurs qui consiste à incarner un personnage et lui donner vie dans des univers préparés en amont par des fans. Beaucoup de serveurs privés ont alors émergé, certains apportant même des nouveautés, des lieux inédits ou des éléments de gameplay encore plus poussés que dans le jeu original. Au fil des années, la communauté RP a grandi à travers le monde, certains ne jouent pas mais suivent ça en tant que spectateurs, des événements sont également créés chaque année, notamment en France.

© Take-Two et Rockstar Games.

La maison mère fait le ménage avant GTA 6

Le RP est tellement important pour GTA, que Take-Two a mis la main sur l'un des plus grands acteurs du milieu, FiveM, spécialiste qui propose l'hébergement de serveurs et un accès à un vaste arsenal d'outils créatifs. L'objectif est clair, proposer des options de modding pour le RP sur GTA 6. Alors que le jeu arrive dans quelques mois, Take-Two s'est lancé dans une vaste opération pour resserrer ses actifs, et concentrer la communauté active sur ses propres serveurs. En ce sens, l'éditeur vient de faire fermer Rage:RP, l'un des plus grands hébergeurs de serveurs RP. Mis en demeure par Take-Two, l'hébergeur doit cesser ses activités dès le mois d'août et inviter sa communauté à migrer vers FiveM. Et ce n'est que le début, les hébergeurs comme Rage, il en existe tout un tas, certains en imposent, d'autres moindres.

Une décision qui ne passe pas auprès des joueurs

Cette décision est à la fois radicale, et d'une certaine manière compréhensible. Take-Two souhaite concentrer sa communauté sur ses propres serveurs, garder un certain contrôle du RP et du modding pour GTA 6, et GTA 5 désormais. Pour l'éditeur, c'est une première, pour Rockstar également, puisque la communauté RP s'est bien construite seule petit à petit. Si l'on ne sait pas jusqu'où ira la croisade de la maison-mère, beaucoup de fans s'insurgent. Une décision « Absolument put*** d'horrible » pour certains, contreproductive et anti-joueur pour d'autres… les réactions sont très nombreuses et majoritairement critiques, à l'aube de la sortie historique de GTA 6. Il n'y a plus qu'à espérer que Take-Two proposera des outils et des serveurs de qualité en plus d'investir dans la mise en place de nouveautés, mais les fans eux, craignent le pire et voient déjà arriver des systèmes payants ou ce genre de chose.