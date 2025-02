Un célèbre fabricant pourrait déjà avoir vendu la mèche sur la sortie de la version ultime de GTA 6. Et ce serait une excellente nouvelle pour des millions de joueuses et joueurs.

GTA 6 jouable partout et à tout moment grâce à la Nintendo Switch 2 ? Il n'y a rien d'officiel à l'heure d'écrire ces lignes, mais Take-Two Interactive pourrait bien être sur le dossier au vu des dernières déclarations de l'éditeur. « Il fut un temps où les consoles Nintendo étaient vraiment destinées à un public plus jeune, ce qui se traduisait dans notre calendrier de sortie. Aujourd'hui, avec la Nintendo Switch et potentiellement avec la Nintendo Switch 2, la console peut s'adresser à tous les publics. Comme vous l'avez peut-être remarqué, Civilization 7 est maintenant sur Switch. Donc, bien que nous n'ayons rien de spécifique à annoncer, nous comptons bien soutenir la Switch 2 ». Évidemment, GTA 6 pourrait également débarquer sur les consoles portables / PC comme le Steam Deck, mais encore faut-il que la version PC sorte. Ça tombe bien, une excellente nouvelle aurait été confirmée avant l'heure.

La plus belle version de GTA 6 disponible assez vite après la sortie ?

Si Take-Two Interactive est cohérent avec ses propos sur la fenêtre de sortie de GTA 6, qui est toujours fixée à l'automne 2025, il l'est aussi vis-à-vis de sa communication autour des plateformes qui vont accueillir le jeu au lancement. À savoir la PS5 et les Xbox Series X|S. Pourtant, si la version console sera la seule à être disponible à la sortie, l'éditeur n'a jamais fermé la porte à une édition PC et a même abordé le sujet récemment lors d'une réunion avec les investisseurs.

« En ce qui concerne les autres jeux de notre gamme, nous ne les sortons pas toujours sur toutes les plateformes simultanément. Historiquement, Rockstar a commencé par certaines plateformes et s'est ensuite tourné vers d'autres. Nous avons vu le PC prend de plus en plus de place au sein d'un marché qui était plus consoles, et je ne serais pas surpris de voir cette tendance se poursuivre » a déclaré Strauss Zelnick, PDG de Take-Two, sur la potentielle version PC de GTA 6.

Et si cette version était déjà en développement et même très avancée ? Ronald van Veen, vice-président des finances de Corsair, a une fait une énorme qui va faire plaisir à des millions de joueurs. Selon lui, GTA 6 pourrait arriver début 2026 sur PC. « D'après ce que j'ai compris, il sortira à l'automne sur consoles, puis début 2026 sur PC » a-t-il lâché dans le plus grand des calmes. La version ultime de Grand Theft Auto 6 pourrait ainsi sortir plus tôt qu'on ne le croit, mais encore faut-il que l'intéressé dise vrai. Est-ce qu'il s'appuie sur une rumeur ? Sur une information interne en vue d'un partenariat entre Corsair et GTA 6 ?

Source : Corsair via Seeking Alpha.