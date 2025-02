Une grosse annonce au State of Play pourrait bien nous avoir donné un indice considérable sur la sortie de GTA 6. On fait le point avec vous. La hype grimpe !

On l'attend. Tout le monde l'attend. Grand Theft Auto VI, ou GTA 6 pour les intimes, s'annonce comme un véritable tsunami vidéoludique. Malgré les questions de prix, qui pourrait attendre des sommets, le jeu se vendra à coup sûr par palettes. Mais, encore faudrait-il savoir quand il sortira. C'est là l'une des plus grandes interrogations qui l'entourent. Toutefois, après une prise de parole officielle de Take-Two, la maison-mère de Rockstar Games, un nouvel élément nous en donne une potentielle idée.

Un autre très gros jeu aurait-il vendu la mèche pour GTA 6 ?

Il y a une semaine, Take-Two tenait son traditionnel appel avec les investisseurs. Le groupe a ainsi évoqué plusieurs des jeux à paraître chez ses différentes filiales. GTA 6 était bien sûr l'un des sujets de conversation. Un autre gros titre a aussi été évoqué et il pourrait nous donner une piste plus concrète pour la sortie de celui de Rockstar. Il s'agit de Borderlands 4, le quatrième volet de la célèbre saga de Gearbox.

À l'occasion de ce coup de fil, Strauss Zelnick, le patron de Take-Two, avait précisé plusieurs éléments éclairants. D'une part, la société veut éviter que plusieurs sorties importantes ne soient concomitantes et, de ce fait, se fassent concurrence. D'autre part, il a donné un horizon pour les deux jeux mentionnés : « Grand Theft Auto VI à l'automne et Borderlands 4 avant la fin de l'année ».

Or, Borderlands 4 vient de donner le jour exact où nous pourrons enfin y jouer ! Le jeu s'est en effet présenté à l'occasion du premier State of Play de l'année. Avec un court trailer, le jeu de Gearbox a révélé qu'il serait disponible le 23 septembre 2025. Grâce à cette nouvelle indication, on peut avoir une estimation un peu plus précise de la sortie de GTA 6.

De fait, si GTA 6 doit sortir à l'automne prochain, cela nous renvoie à la période qui s'étend de la fin septembre jusqu'à décembre. Même si le doute est toujours permis, nous pouvons écarter ce dernier mois de la saison. De fait, une sortie aussi proche de Noël compliquerait les ventes et réassorts pour maximiser les ventes. Qui plus est, cela exclurait le jeu pour être nommé aux Game Awards 2025, le relayant à l'année suivante. Dès lors, il semblerait qu'on puisse tabler sur le mois d'octobre ou novembre.

© Rockstar Games / Take-Two