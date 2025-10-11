Jeu le plus attendu de la décennie, GTA 6 promet de marquer un moment historique dans l'histoire du gaming, et même de sa propre licence concernant un point bien précis.

Les temps changent et GTA 6 en sera le témoin. Le nouveau jeu estampillé du “R” étoile des studios Rockstar Games va faire trembler toute la scène vidéoludique l'année prochaine. Véritable mastodonte, il pourrait bien devenir le jeu le plus vendu de toute l'histoire du jeu vidéo tant l'attente est immense. Mais, bien qu'il soit le prochain représentant de l'une des licences les plus populaires au monde, il n'hésite pas à faire bouger les lignes par rapport à ses prédécesseurs.

Vous ne verrez plus la police de la même façon dans GTA 6

C'est peu dire que d'affirmer que GTA 6 bat tous les records. Le budget estimé est tout bonnement pharamineux, mais ce n'est certainement rien par rapport à ce que les ventes rapporteront. De fait, nous pouvons d'ores et déjà nous attendre à un lancement historique. Pourtant, certains internautes écrivent çà et là qu'ils boycotteront ce futur opus, car jugé « trop woke ». Eh bien, ces personnes ne sont pas au bout de leurs surprises !

Bien que la licence Grand Theft Auto ait connu un grand succès par son côté satirique, GTA 6 devrait se montrer plus politiquement correct que ses prédécesseurs. Du moins, c'est comme ça que cela perçoivent les choses en constatant notamment la diversité affichée dans les trailers, sans compter sur la possibilité d'incarner une femme pour la première fois, en la personne de Lucia. Mais ce n'est pas le seul détail qui concerne la gent féminine.

En effet, GTA 6 va marquer un sacré tournant. Pour la première fois dans la licence principale des Grand Theft Auto, les forces de l'ordre compteront des femmes dans leurs rangs. Vous ne l'aviez peut-être pas remarqué, mais à l'exception de GTA Chinatown Wars, vous n'avez jamais été poursuivis par des officières de police. Les agents étaient tous des hommes.

C'est le deuxième trailer de GTA 6 qui révèle cette nouveauté, à 48 secondes. Dans le décor, vous pouvez entrevoir une arrestation qui laisse peu de place au doute. Une silhouette aux cheveux laissent deviner qu'une femme se cache parmi les forces de police. Voilà qui promet encore plus de réalisme dans le jeu, comme Take-Two, la maison-mère de Rockstar, l'a souligné à plusieurs reprises.

© Take-Two / Rockstar Games.