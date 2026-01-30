GTA 6 est assurément le jeu le plus attendu de la décennie. Sa sortie sera à elle seule un événement pour tout le monde. Le jeu a un impact considérable sur l'industrie puisque certains autres acteurs majeurs n'ont pas hésité à modifier leur calendrier en fonction de la date de sortie du jeu de Rockstar. Le jeu génère également énormément d'excitation. La moindre information officielle, le moindre visuel ou les leaks sont surveillés et épluchés. En bref, GTA 6 touche tout le monde, mais le jeu se fait aussi dépasser par les événements. Certains « fans » n'hésitant pas à dépasser les bornes et à aller très, très loin. Beaucoup trop même.

GTA 6 victime de très nombreux abus avant même sa sortie

Souvenez-vous, il y a quelque temps déjà, un prétendu fan de GTA 6 a pris l'avion en partant des États-Unis pour se rendre en Écosse devant les locaux de Rockstar. Il a ensuite harcelé les développeurs pour leur soutirer des informations sur GTA 6 avant de finir par se faire interpeller. Un comportement irrespectueux et même dangereux qui ne serait malheureusement pas isolé.

Le vidéaste Kiwi-Talkz, qui a fait de nombreuses vidéos notamment sur les coulisses du jeu vidéo, a pu s'entretenir avec plus d'une centaine de développeurs au fil des années et rapporte que de nombreux comportements déplacés ont régulièrement lieu près des enceintes de Rockstar, et même au-delà. Le créateur de contenu a réagi aux rumeurs qui suggèrent que GTA 6 n'aurait pas de version physique au lancement. Selon lui, elles sont très plausibles puisque ce serait bien plus sûr pour Rockstar. Il explique sur ses réseaux sociaux que « GTA 6 est devenu un monstre bien plus imposant qu'à la sortie de GTA 5, et je suis prêt à parier que le jeu fuiterait avant la sortie s'il existe des versions physiques ». Et ce n'est pas complètement faux.

Quand les fans abusent totalement : harcèlement, tentative de vol d'informations...

Les jeux qui sortent en version physique sont déjà victimes de nombreux abus de la part des revendeurs, des fans ou de personnes pas franchement bien intentionnées. Ils sont parfois donnés en avance, détournés ou volés… alors pour un jeu du calibre de GTA 6, cela pourrait être catastrophique. Pour étayer ses propos, Kiwi-Talkz explique qu'il a déjà entendu des histoires hallucinantes de la part des développeurs de Rockstar. « Malheureusement, certains "fans" de Rockstar, un peu trop "enthousiastes", n'hésiteraient pas à s'introduire dans les magasins et les usines pour voler des jeux, et des personnes infiltrées divulgueraient ensuite l'information », explique le vidéaste.

« J'ai entendu des histoires de la part des développeurs de Rockstar au fil des années, comment des "fans" un peu fous tentaient de pénétrer dans leurs bâtiments pour obtenir le maximum d'informations, allant jusqu'à falsifier des pièces d'identité ou à faire voler des drones au-dessus des fenêtres pour prendre des photos ou des vidéos ». Des comportements totalement lunaires et malheureusement accompagnés de harcèlement en ligne et d'autres choses du genre.

Des comportements qui ne sont malheureusement pas isolés

GTA 6 génère énormément d'excitation, mais rien qui ne puisse justifier de telles proportions. D'autres jeux ont également été victimes de ce genre de manœuvres. On se souvient du harcèlement insoutenable qu'ont subi les développeurs de God of War Ragnarok avant sa sortie par exemple. On ne parle même pas de ce qu'il se passe après la sortie des jeux, comme ce que subit actuellement Highguard, ou ce qu'il s'est passé avec Dragon Age Veuilguard et The Last of Us 2. Harcèlement des équipes de développement, des actrices et acteurs victimes de menaces, tentative de vol d'informations, piratage… on vit vraiment une époque très étrange. Il n'ay a plus qu'à espérer que la sortie de GTA 6 calée au 19 novembre 2026 se déroule sans trop d'accrocs.