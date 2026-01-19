Ce fan emportera GTA 6 avec lui grâce à un geste exceptionnel de Rockstar, permis par une situation aussi exceptionnelle que tragique. On vous raconte.

Aujourd'hui, c'est devenu un meme de tourner en dérision le délai interminable entre la sortie d'un jeu et de l'épisode suivant. Cependant, les temps de développement de plus en plus long chez certains studios peuvent être un sujet d'inquiétude on ne peut plus compréhensible pour certains joueurs. C'est le cas par exemple d'un fan de la saga Grand Theft Auto dont l'état de santé pourrait l'empêcher de jouer un jour à GTA 6, surtout après les différents reports. Mais Rockstar pourrait lui faire accorder le privilège exceptionnel d'y jouer en avance.

La dernière chance de jouer à GTA 6

L'appel à la générosité peut parfois faire des miracles. Anthony Armstrong, développeur UI travaillant au sein d'Ubisoft Toronto, comptait bien sur la chance et son réseau pour aider un fan à réaliser son rêve avant qu'il ne soit trop tard. Il se trouve qu'un membre de sa famille, joueur de longue date des Grand Theft Auto, se bat contre le cancer depuis des années. Or, il a récemment reçu une triste nouvelle : la maladie aura bientôt raison de lui, les médecins ne lui donnant que 6 mois à 1 an à vivre... un délai qui pourrait bien l'empêcher d'expérimenter le tant attendu GTA 6.

Ni une ni deux, Armstrong s'est saisi de son compte LinkedIn pour solliciter ses contacts. Et si quelqu'un chez Rockstar pouvait faire un beau cadeau à ce fan en phase terminale ? Bien sûr, il a consicence de ce que les clauses de confidentialité impliquent. Mais il espéraît que le studio puisse exceptionnellement mettre en place un playtest de GTA 6 afin de permettre à ce proche de jouer au jeu avant qu'il ne soit trop tard. Surtout que ce dernier habite à Oakville, soit à une demi-heure seulement des bureaux de Toronto.

Une fois de plus, la générosité des réseaux sociaux a fait effet. Rapidement, Armstrong a mis à jour son post. Le membre de sa famille et lui ont pu entrer en contact avec le PDG de Take-Two en personne, puis des membres du studio. Même s'il ne peut pas en dire davantage, ils ont eu « bonne nouvelles ». Le fan en question pourrait donc bien avoir l'occasion de jouer à GTA 6 dans l'état actuel de son développement, ou bien avoir droit à une présentation détaillée du jeu en avant sa sortie le 19 novembre 2026. De tristes circonstances qui aboutissent malgré tout à une belle histoire en somme.