C’est un fait : dire que GTA 6 déchaîne les passions, ce n’est rien de plus qu’un euphémisme à l’état pur. Avant même que le prochain jeu de Rockstar ne soit officiellement annoncé, les fans trépignaient déjà d’impatience à l’idée d’en savoir plus, quitte à émettre les théories les plus folles à son sujet. Et maintenant que les premières images du jeu sont tombées, le phénomène ne cesse de s’accentuer. En témoigne notamment ce sub-Reddit alimenté par des joueurs depuis plus d’un an, dont l’objectif est d’analyser les trailers de GTA 6… image par image.

Les fans de GTA 6 se mobilisent pour analyser le jeu

On ne va pas se mentir : cela n’a rien de très surprenant en soi. Après tout, analyser et théoriser sur la moindre petite miette fait partie du quotidien des fans de Rockstar, qui font ce qu’ils peuvent avec une communication toujours très discrète de la part du studio, et ce depuis des lustres. L’étude des cycles lunaires pour tenter de déterminer une date de sortie, par exemple, n’a plus aucun secret pour eux, pas plus que le fait de recoller différentes images ensemble pour essayer de deviner ce qui sera la map de GTA 6.

Pas étonnant, donc, que certains en soient arrivés à mettre en place un concept baptisé « Frame Friday », dont l’objectif est simple : se réunir tous les vendredis pour étudier un plan bien précis des trailers de GTA 6, et tenter d’en deviner le sens. Que se passe-t-il dans la scène en question ? Comment a-t-on pu en arriver là ? Où se situe-t-elle dans l’aventure ? Que nous révèle-t-elle du gameplay du jeu ? Les interrogations sont nombreuses, et les fans n’hésitent pas à s’en donner à cœur joie en donnant leur interprétation du moindre petit élément qu'ils aperçoivent.

Bien sûr, comme bien souvent dans ce genre de situation, il y a de fortes chances que la grande majorité des théories évoquées ne restent qu’un doux rêve éveillé pour les fans de GTA 6. Néanmoins, il faut l’avouer : cela reste une belle façon de patienter jusqu’à la sortie du jeu, tout en s’amusant et en favorisant l’échange. La preuve : cela fait déjà 67 semaines que le « Frame Friday » a été mis en place, et les joueurs sont encore nombreux à être au rendez-vous chaque vendredi. Mais qui a raison, qui a tort ? Réponse le 26 mai 2026… si aucun report supplémentaire ne tombe d'ici là.

Source : Reddit (via TheGamer)