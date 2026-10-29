Pendant des années, les actualités autour de GTA 6 auront été inexistantes. Début 2026 encore, c’était la croix et la bannière pour obtenir la moindre bribe d’information au sujet du jeu. Mais au mois de février, Strauss Zelnick l’assurait : « Je pense que vous allez être très surpris par la créativité dont fera preuve l’équipe marketing de Rockstar auprès des consommateurs dans les prochains mois ». Et il avait raison. Parce que personne n’aurait décemment pu voir venir le fait qu’une vidéo de gameplay de GTA 6 nous serait dévoilée… à travers un épisode de South Park.

GTA 6 dévoile du nouveau gameplay via un épisode de South Park

En effet, après avoir révélé le premier gros aperçu de gameplay officiel du jeu via Netflix le 27 août dernier, c’est au travers de l’épisode « Guinea Pig on a Stick » diffusé hier aux États-Unis que Rockstar Games a dévoilé un extrait inédit du jeu. Et le canal de diffusion choisi n’était alors que le début de la chose. Car vous vous en doutez, la combinaison GTA 6 x South Park ne pouvait en aucun cas donner lieu à quelque chose de classique, et c’est donc tout naturellement que l’extrait en question tourne autour de… la façon d’utiliser du caca de chien comme arme.

Oui, GTA 6 sera un jeu tellement réaliste que pour la première fois dans la franchise, il sera possible de voir des chiens faire leurs besoins dans la rue ou, en l’occurrence ici, sur la plage de Vice City. Et comme le révèle avec beaucoup d’humour South Park, si Jason décide de s’en prendre au maître du chien venant tout juste de déféquer, il lui est ensuite possible de ramasser le sac à caca pour le jeter directement au visage de son adversaire. Autant dire, donc, que nous ne sommes définitivement pas au bout de nos surprises avec GTA 6.

12 nouvelles images du jeu également dévoilées

« Je ne vais pas mentir, c’est du marketing de génie », s’est alors exclamé un joueur sur X à la vue de la vidéo. Une vidéo qui n’est toutefois pas arrivée seule puisque sur un ton plus sérieux, le magazine EDGE, qui vient tout juste de publier sa propre preview du jeu, nous a permis de découvrir pas moins de 12 nouvelles images de GTA 6. L’occasion, alors, d’y découvrir une fois de plus la beauté du titre de Rockstar à tous les niveaux. Environnements, ambiance, éclairages, rendu des personnages… Le réalisme de GTA 6 s’annonce tout simplement saisissant. Vivement le 19 novembre.













Sources : X, EDGE Magazine