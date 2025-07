Le compte-à-rebours est lancé avant la sortie de GTA 6. Le prochain hit de Rockstar Games promet d'ores et déjà de tout fracasser à sa sortie l'an prochain. Il faut dire que le dernier opus, Grand Theft Auto 5, aura treize ans en 2026. Dès lors, le public s'impatiente à l'idée de découvrir le futur épisode d'une des licences les plus populaires du jeu vidéo. Nous nous attendons déjà à un lancement phénoménal.

GTA 6 va atteindre des sommets, c'est dit

La machine commence déjà à s'emballer autour de GTA 6. Même après les leaks, le premier trailer a fait exploser les compteurs sur YouTube, avant d'être doublé par le deuxième publié en mai dernier. Tout semble déjà sourire au futur bébé de Rockstar Games, déjà élu jeu le plus attendu à plusieurs reprises — un prix qu'il pourrait bien remporter à nouveau aux cérémonies de fin d'année maintenant que la date de sortie a été officiellement fixée au 26 mai 2026.

À coup sûr, GTA 6 sera un raz-de-marré aussi bien pour l'industrie que le public. Il faut dire que Take-Two, la maison-mère, a lâché les rennes en matière de budget. Les dernières informations rapportaient que le coût de production du jeu s'élevait à 2 milliards de dollars. Or, ces dépenses pourraient être remboursées en un temps record.

C'est en tout cas ce qu'avance Josh Chapman, analyste pour l'entreprise Konvoy. Dans un post partagé sur LinkedIn, il partage les dernières estimations que ses équipes et lui avancent pour GTA 6. D'abord, la question du prix est évidemment soulevée. Tout porte croire à leurs yeux que le jeu sera proposé à 80 dollars, ce qui pourrait revenir à 90 euros pour l'Europe, et donc la France. Une édition premium 10 euros plus cher aurait toutes ses chances d'être proposées en plus.

Dès lors, les comptes sont vite faits pour Konvoy. Selon les analystes, GTA 6 rentrerait dans ses frais en à peine un mois. Plus que cela, les revenus rapportés par le jeu pourraient s'élever à 7,6 milliards de dollars en seulement deux mois. Ces projections sont principalement portées par les ventes du jeu lui-même. Mais il faut aussi intégrer les rentrées annexes, comme les abonnements à GTA+, bien que cela reste secondaire. Attendez-vous à ce que la licence pèse plus que jamais sur l'industrie.

© Konvoy.