L'attente pour GTA 6 est à son comble et tous les voyants sont au vert pour les investisseurs. Après le lancement des précommandes fin juin, le cabinet spécialisé Newzoo a pu se pencher sur les performances commerciales du prochain jeu estampillé Rockstar Games. Si on s'attend à ce que les chiffres explosent, ils pourraient bien dépasser les hypothèses même les plus optimistes avec 51 millions de jeux possiblement écoulés dès le lancement. On fait le point avec vous.

GTA 6 pourrait rapporter 5 milliards de dollars en une semaine à sa sortie

Avec un budget estimé autour de 3 milliards de dollars, il va falloir que GTA 6 en vendent des jeux pour rentrer dans ses frais. Toutefois, il semble une fois de plus que Take-Two Interactive et Rockstar Games n'aient pas à s'inquiéter. Une fois de plus, des analystes ont estimé les performances de vente du jeu à son lancement et les chiffres font clairement tourner la tête.

Le cabinet Newzoo a pris soin d'examiner les tendances depuis l'ouverture des précommandes de GTA 6. Selon les données auxquelles il a accès, il évalue d'ores et déjà le chiffre d'affaires engrangé à près de 260 millions de dollars. Avec cela en tête, il donne une fourchette de ce que rapporterait GTA 6 en seulement une semaine :

3,25 milliards de dollars au plus bas

4,5 milliards de dollars , le scénario le plus probable pour Newzoo

, le scénario le plus probable pour Newzoo 5,2 milliards de dollars pour le scénario le plus optimiste

Un lancement historique poussé par plus de 10 ans d'attente

Le cabinet d'analyse se montre on ne peut plus confiant pour la réussite historique de GTA 6. Entre le score déjà atteint par les précommandes et l'attente forgée solidement par le succès de Grand Theft Auto V depuis 2013, il s'attend à ce qu'on ait droit au plus gros lancement jamais connu pour un jeu vidéo, avec 37 à 51 millions de copies qui pourraient s'écouler en une semaine.

Pour Newzoo, GTA 6 s'inscrit dans la catégorie de la « suite d'un jeu qui a fait ses preuves ». Cela veut dire que le public sait ce qu'on va lui proposer comme expérience. Il est déjà « fidèle et bien établi ». Plus encore, il n'a surtout « pas besoin d'“attendre de voir” » pour précommander, d'où l'engouement dès la fin du mois de juin pour le futur Rockstar game.

Bien sûr, il faut rappeler que ces chiffres restent pour le moment de l'ordre des prévisions. Elles donnent simplement une idée des performances que pourraient réaliser le jeu à sa sortie. Le verdict tombera véritablement le 19 novembre 2026, lorsque que GTA 6 sera disponible sur PS5 et Xbox Series X|S.

© Rockstar Games et Take-Two Interactive.