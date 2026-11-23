Vous attendiez ce moment depuis plus de dix ans, et voilà que votre partie de GTA 6 sur PS5 se termine brutalement sur un écran d'erreur CE-108255-1 ? Bonne et mauvaise nouvelle : vous n'êtes pas seul. Depuis la sortie du jeu de Rockstar ce 19 novembre 2026, de nombreux joueurs PlayStation 5 se retrouvent éjectés vers le menu de la console, parfois sans pouvoir avancer dans l'histoire. On fait le point sur ce bug qui gâche la fête et sur les solutions à tenter pour vous en débarrasser.

Qu'est ce que l'erreur CE-108255-1 qui fait des misères aux joueurs PS5 sur GTA 6 ?

Il convient de noter d'entrée de jeu que le code CE-108255-1 n'est pas exclusif GTA 6. C'est en effet une erreur générique de la PS5, que Sony décrit simplement sur sa page d'assistance comme un problème survenu avec le jeu ou l'application. Traduction : la console constate que le programme a planté, sans dire pourquoi.

Dans le cas de GTA 6, les symptômes sont toujours les mêmes : le jeu se fige, puis se ferme et vous renvoie à l'écran d'accueil de la PS5. Le crash semble principalement survenir :

dès la cinématique d'ouverture, empêchant certains joueurs de vraiment commencer l'aventure ;

pendant des missions scénarisées précises, toujours au même endroit, ce qui bloque la progression ;

après quelques minutes de jeu libre, parfois au bout de 15 ou 20 minutes.

Le problème semble toucher surtout les PS5 standard, Digital et Slim, même si quelques possesseurs de PS5 Pro rapportent des soucis similaires. Le plus frustrant, c'est que les réflexes habituels (vider le cache, reconstruire la base de données, réinstaller) ne fonctionnent pas pour tout le monde. Côté éditeur, c'est également le flou. Rockstar renvoie vers les pages d'assistance de PlayStation, et Sony se contente de conseiller une mise à jour de GTA 6, puis une réparation si le problème persiste.

© Rockstar Games / Take-Two.

Quelles solutions pour régler l'erreur CE-108255-1 sur Grand Theft Auto 6 ?

Bien qu'il n'existe pas encore de solution miracle pour se débarrasser définitivement de l'erreur CE-108255-1 sur GTA 6, il existe quelques bonnes pratiques usuelles à avoir pour espérer régler le problème, en attendant un correctif officiel et plus pérenne :

Mettez à jour le logiciel système de votre PS5 : accédez à Paramètres > Système > Logiciel système.

Assurez-vous que le jeu est entièrement installé : appuyez sur la touche Options sur GTA 6 et vérifiez l'état du téléchargement.

Restaurez vos licences : accédez à Paramètres > Utilisateurs et comptes > Autre > Restaurer les licences.

Videz le cache et reconstruisez la base de données. Effectuez ces opérations depuis le mode sans échec.

Supprimez et réinstallez GTA 6. S'il est installé sur un disque externe, essayez de le déplacer vers le stockage interne.

Passez la sortie vidéo en 1080p : certains joueurs avancent que faire cela réduit la fréquence des plantages. Rendez-vous dans Paramètres > Écrans et vidéo > Sortie vidéo pour ce faire.

Sources : Reddit