Les leaks de GTA 6 ont fait le tour de la Toile, mais quelles répercussions auront-ils sur le développement du jeu et de Grand Theft Auto Online ? On fait le point.

MAJ 19/09 à 15h50 : Rockstar Games a régit aux gros leaks de GTA 6, promettant une présentation du jeu dès que les équipes seront prêtes. Le studio confirme que la fuite provient d'une intrusion dans leur réseau et promet que cela n'aura pas d'effet sur le développement de ses jeux sur « le long terme ».

L’industrie du jeu vidéo a été secouée dans la nuit du dimanche 18 septembre par l’un des plus grands leaks de son histoire. Ce sont au total plus de 90 vidéos d’une version précoce de GTA 6 qui ont circulé sur la Toile. Rockstar n’avait toujours pas communiqué officiellement, mais avait commencé à agir dans l’ombre pour faire retirer ces vidéos compromettantes. En interne, le moral des développeurs est au plus bas. De son côté, le hackeur à l’origine de ces fuites sérieuses cherche à entrer en contact avec eux. Il affirme en effet détenir non seulement le code source de GTA 6 mais aussi celui du cinquième opus. Quelles conséquences cela pourrait avoir sur le développement et Rockstar ? Voici quelques éléments de réponse.

Le hackeur de GTA 6 fait du chantage à Rockstar

Les leaks de GTA 6 prennent une toute autre tournure. Dans la soirée de dimanche, le pirate se faisant appeler Tea Pot a enfoncé le clou. Celui qui a hacké Uber la semaine dernière est bien décidé à extorquer un peu d’argent à Rockstar. L’intéressé a en effet lancé un appel aux développeurs pour prendre contact avec eux, avec la ferme intention de négocier un prix pour garder pour lui tout ce qu’il détient. Cela inclut non seulement une version jouable de GTA 6, des assets et surtout les codes sources du jeu et de son prédécesseur.

Le hackeur en question a déclaré qu’il souhaitait vendre le code source de GTA 5 aux enchères et n’accepterait aucune somme en dessous des 5 chiffres. Quelques heures plus tard, il était déclaré comme en vente sur un site de blockchain, où il a été acheté pour 100 000 dollars. Pas de chance, c’était une arnaque et non une véritable offre. Cependant, si quelqu’un venait réellement à mettre la main dessus, cela pourrait avoir de lourdes conséquences pour Rockstar.

Le leaker de GTA 6 veut demander une rançon à Rockstar

GTA Online pourrait fermer définitivement

Il permet en effet d’avoir accès à absolument toutes les lignes de codes, les API, la base de données mais également de comprendre comment le Cheat Engine détecte les personnes cherchant à tricher en multijoueur. Dans le cas de GTA 5, si le code source atteignait le public, c’est GTA Online qui pourrait courir à sa perte. Cela deviendrait la porte ouverte aux tricheurs et hackeurs en tout genre, aussi bien sur consoles que PC.

L’impact serait double : pour les joueurs dont l’expérience serait ruinée et qui pourraient même s’exposer à des virus ou autres malwares compromettant leurs données personnelles et leurs appareils ; et pour Rockstar qui perdrait alors son plus gros gagne-pain les GTA$, les microtransactions du jeu. Il serait alors difficile pour les développeurs de parvenir à arrêter de telles attaques, car les pirates sauraient exactement comment contourner les systèmes de protection. Les risques étant trop grands, Rockstar pourrait tout bonnement être amené à fermer définitivement GTA Online si une telle situation venait à se produire. Si le code source de GTA 6 se trouvait lui aussi dans la nature, ce ne serait pas plus glorieux.

Le développement de GTA 6 compromis ?

Au-delà de la partie online, c’est aussi tous les éléments qui permettent de façonner le jeu solo et tout le gameplay dans son ensemble qui sont compromis. En d’autres termes, le hackeur détiendrait toutes les informations, tous les codes et tous les secrets de fabrication nécessaires pour créer GTA 6 et son prédécesseur. Si un concurrent parvenait à acheter le code source de GTA 5 ou de sa suite, il serait alors en mesure de reproduire le jeu, ses mécaniques et ses scripts avec exactitude, que ce soit pour créer un simple clone ou une nouvelle franchise.

Comme l’explique un développeur de l’industrie, Rockstar pourrait cependant être amené à complètement se séparer de tout le travail accompli jusqu’ici sur GTA 6 et recommencer le processus de développement s’étalant sur plusieurs années sans pouvoir s’appuyer sur le code de Grand Theft Auto 5. Cela impliquerait de nouveaux systèmes anti-triche, des mécaniques, un moteur retravaillés et bien plus encore, et surtout un report d’au moins 3 à 6 ans. De son côté, Rockstar a enfin réagi aux leaks et se veut rassurant. « Notre travail sur le prochain GTA continuera comme prévu et nous restons toujours aussi engagés à vous livrer une expérience qui dépasse réellement vos attentes. »

« C'est l’un des plus gros leaks de l’histoire du jeu vidéo de Rockstar Games » tweetait ce dimanche Jason Schreier, confirmant leur véracité par la même occasion. « C’est un enfer pour les développeurs pour plusieurs raisons. L’une c’est que ça va perturber leur travail pendant un moment. L’autre, c’est que cela pourrait amener la direction à limiter la flexibilité du travail à domicile. Les répercussions de ce leak ne seront pas claires avant un moment. » Il faudra donc attendre avant de savoir quelles conséquences cette sombre affaire aura sur le développement de GTA 6.