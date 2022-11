Un piratage historique qui avait secoué la sphère vidéoludique, forçant Rockstar à prendre la parole pour se montrer rassurant. Le studio déclarait alors à l’époque que, si l’incident était fâcheux, GTA 6 avançait bien et se montrerait quand il serait prêt. Mais jusqu’ici, Take-Two, la maison mère, n’avait pas dit un seul mot sur le sujet jusqu’à aujourd’hui.

GTA 6 va très bien, le piratage c'était du gâteau

La firme a enfin rompu le silence lors de son dernier bilan financier lorsque Strauss Zelnick, PDG de Take-Two, a pris la parole pour rassurer les investisseurs, mais aussi les joueurs.

Selon lui, si ce piratage massif est terriblement triste, il n’a absolument pas impacté le développement, d’autant qu’aucun n’a pu être récupéré par les hackers.

En ce qui concerne la fuite, c'était terriblement malheureux, et nous prenons vraiment ce genre d'incidents très au sérieux. Il n'y a aucune preuve que des actifs matériels aient été pris, ce qui est une bonne chose, et il est certain que la fuite n'aura aucune influence sur le développement ou quoi que ce soit du genre. Mais c'est terriblement décevant et nous ça oblige à être toujours plus vigilants sur les questions relatives à la cybersécurité.

Grand Theft Auto VI va donc très bien et le développement se poursuit. Quand bien même le jeu serait reporté, Take-Two a également dit que cela ne poserait absolument aucun problème puisque la firme mise avant tout sur la qualité de ses jeux, avant de regarder au calendrier.

En tous cas les fans n'étaient pas contents

Ce n’est pas la première fois qu’une société se fait pirater, ou que des données d’utilisateurs, voire même des codes sources, ont été volées. Mais celui de GTA 6 a été particulièrement agressif.

On se souvient encore de cette pluie de vidéos d’un GTA 6 en cours de développement et de toute la fausse polémique qui a suivi lorsque les joueurs ont pointé du doigt les graphismes jugés désastreux d’un jeu en pleine production. De très nombreux acteurs du milieu s’étaient d’ailleurs moqués de cette frange de la communauté en postant les captures de leurs propres jeux en développement.

GTA 6 avance donc bel et bien, mais on ne sait toujours pas quand le futur monument de Rockstar pointera le bout de son nez. Pour l’heure, les bruits de couloir ici et là s'accordent à dire que le soft devrait sortir aux alentours de 2024-2025, mais ça reste maigre et surtout, c’est à prendre avec des pincettes.