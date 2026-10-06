La sortie de GTA 6 approche à grands pas, et cela se ressent profondément dans la communication de Rockstar Games. C’est simple, depuis la fameuse présentation Netflix de la fin du mois d’août, il ne se passe pas une seule semaine sans qu’au moins une nouvelle actualité ne tombe autour du jeu. Et celle du moment n’est autre que la preview de LOVE Magazine qui, après nous avoir révélé pourquoi GTA 6 ne privilégiera pas toujours le réalisme à tout prix, nous explique également le sens absolu du détail dont fera preuve le studio avec ce jeu.

Dans GTA 6, chaque ligne de dialogue a son importance pour Rockstar

Tous ceux qui ont déjà approché un jeu Rockstar le savent, ces derniers aiment nous plonger dans des mondes aussi immersifs que possible. Pour preuve, depuis l’ère PS2, les GTA nous ont habitués à proposer des mondes ouverts d’une grande richesse, où les PNJ ont tendance à vivre leur propre vie et où même des éléments comme les stations de radio sont tellement soignés qu’il est possible d’y écouter de véritables émissions pour quiconque prête un minimum l’oreille. Et forcément, GTA 6 ne dérogera pas à la règle. À vrai dire, ce sera même tout l’inverse.

Bien décidé à faire de ce nouvel opus le plus riche de son histoire à tous les niveaux, Rockstar a été jusqu’à engager des scénaristes uniquement chargés de travailler sur « l’ambiance sonore » du jeu, de sorte à plonger les joueurs dans un univers aussi crédible et immersif que possible. « Nous avons réuni une équipe formidable de scénaristes et de créatifs pour réaliser ce jeu et tous les ‘bruits de fond’ qui donnent vie à la ville et au monde », a en effet révélé Rupert Humphries, vice-président de la narration sur GTA 6, dans les pages de LOVE Magazine.

« Nous disposons d’une équipe dédiée aux dialogues des passants à Los Angeles, ainsi que d’une équipe de scénaristes publicitaires et humoristiques répartie entre New York, Los Angeles et Londres. C’est une équipe composée de personnes issues d’horizons et de milieux très variés, mais nous partageons tous le même sens de l’humour et l’envie de nous amuser un peu avec le côté ridicule des êtres humains, des médias et de la publicité », explique Humphries. Car pour Rockstar plus que pour n’importe qui, le diable se cache dans les détails.

© Rockstar Games / Take-Two Interactive

Le jeu en monde ouvert le plus crédible jamais conçu ?

D’ailleurs, Humphries s’est montré très clair à ce sujet : « Aucun d’entre nous ne considère ça comme un simple élément de fond. Tout cela fait partie intégrante de l’univers [de GTA 6] et contribue à l’expérience de vie dans ce monde sauvage ». Des propos qui font alors fortement écho à ceux tenus par James Horton, directeur de l’écriture du jeu, qui a expliqué de son côté à LOVE Magazine que « d’une certaine manière, il n’y a pas de ‘background’ dans ce jeu ». « Il n’y a qu’un premier plan auquel vous ne prêtez pas attention sur le moment ».

Une belle manière de dire, donc, que dans GTA 6 plus que dans n’importe quel autre jeu auparavant, Rockstar a fait preuve d’un sens du détail absolu. Même parmi les choses auxquelles la plupart des joueurs ne feront sans doute même pas attention, mais qui contribueront pourtant plus ou moins à faire de l’univers de GTA 6 l’un des plus poussés en la matière. Et quand on voit que, bientôt huit ans après sa sortie, des choses continuent d’être découvertes dans le monde de Red Dead Redemption 2, on ose tout juste imaginer tout ce que ce nouvel opus nous réserve.

Source : LOVE Magazine (via Insider Gaming)