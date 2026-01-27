GTA 6 refait parler de lui et aurait pris une décision des plus radicales qui risque de ne vraiment pas vous plaire à sa sortie. On est pas loin d'une énième polémique sur le sujet si jamais c'est avéré.

GTA 6 est clairement le jeu le plus attendu de cette année et c'est également l'un des plus discrets à ce jour. Le jeu ne s'est dévoilé officiellement que très peu de fois, souvent pour nous annoncer un report d'ailleurs. Ce sont les rumeurs et les leaks qui nous apportent des nouvelles. Et pour justement éviter toutes autres fuites majeures, Rockstar serait prêt à prendre une décision des plus radicales, mais étonnantes.

GTA 6 pourrait décevoir de nombreux fans à sa sortie

Ça fait un petit moment que l'on n'avait pas eu de nouvelles de GTA 6. La dernière fois, c'était pour une affaire de licenciements jugés abusifs, et pour la fuite de documents suggérant que le mode Online ne serait peut-être pas aussi révolutionnaire qu'espéré. Aujourd'hui, si le jeu refait parler de lui, c'est pour une tout autre raison. Graczdari, un informateur qui s'occupe de vente de jeux vidéo physiques en Europe et qui a souvent tapé juste par le passé, rapporte via le site PPE que la maison mère Take-Two n'aurait toujours pas prévu de version physique de GTA 6. Pourtant, ils sont en général au courant du processus à ce stade, semble-t-il. Cette décision radicale pourrait avoir été prise pour éviter toute nouvelle fuite d'après les sources de PPE, ce qui ne semble pas si bête lorsque l'on connaît l'historique du jeu avec les leaks en pagaille.

Une décision radicale, mais compréhensible ?

Si ce choix paraît abrupt, voire même choquant pour un jeu du calibre de GTA 6, il peut faire sens pour sa propre sécurité. Entre les vols à la livraison, les scalpeurs, les détournements, la fuite du jeu avant la date ou d'informations confidentielles… ce genre de choses est devenu monnaie courante désormais. Une sortie uniquement au format numérique fait également sens à notre époque où le dématérialisé prend de plus en plus ses distances avec le format physique.

Certains jeux comme Alan Wake 2 ont choisi cette méthode également à la sortie avant de proposer une galette un peu plus tard. Pour l'heure donc, il semblerait que GTA 6 ne soit prévu qu'en dématérialisé sur consoles d'ici la fin de l'année. Rappelons tout de même que rien n'a été officialisé pour le moment. GTA 6 est toujours attendu pour le 19 novembre 2026, mais on n'est pas à l'abri d'un énième report, on n'est plus à ça près.

source : PPE.pl