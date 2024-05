En réaction à l'annonce de licenciements et fermetures en masse chez l'éditeur de GTA 6, certains joueurs ont manifesté de manière très claire leur colère.

Dans le but de réduire ses coûts, Take-Two, éditeur notamment du très attendu GTA 6, a tout récemment pris la décision drastique de fermer deux de ses studios : Intercept Games et Roll7. Pour rappel, Intercept Games développait un Kerbal Space Program 2 très attendu par sa communauté. Celle-ci craint ainsi légitimement que le jeu pourrait être abandonné, et cela ne lui plaît clairement pas.

Levée de pouces rouges face à l'éditeur de GTA 6

Le mois dernier, Take-Two annonçait vouloir réduire son effectif global de 5%. Cela a donc pris forme tout récemment via la fermeture de deux studios sous sa coupe : Intercept Games et Roll7. Le premier s'occupait d'un Kerbal Space Program au rocambolesque développement. Annoncé en 2019, celui-ci est encore aujourd'hui en early access dans un assez mauvais état. Les fans attendaient cependant beaucoup de ce simulateur de vol spatial extrêmement complet. Faute de nouvelles, il semblerait toutefois que la fusée ait pris feu en vol.

Craignant le pire, la communauté a donc fait part de son indignation d'une manière très claire : en review-bombant la page Steam de Kerbal Space Program 2. Le titre compte ainsi à l'heure actuelle plus de 600 évaluations, dont 78% négatives. Le fait que Private Division, le label d'édition auquel appartient Intercept Games, ait assuré « vouloir continuer de mettre à jour le jeu », n'a apparemment pas suffi à éteindre l'incendie.

Rappelons toutefois qu'Intercept Games n'avait en réalité que ce seul et unique jeu très attendu en développement. Sa fermeture par l'éditeur de GTA 6 semble être de très mauvaise augure pour la suite. Ceci étant dit, Take-Two doit tenir le 16 mai un appel à ses investisseurs pour la clôture de son année fiscale. Nous en apprendrons donc peut-être plus quant au sort de Kerbal Space Program 2 et les autres jeux en production sous la coupe de l'ogre américain. Gageons cela dit qu'une grande partie de son attention sera pleinement tournée vers sa future poule aux œufs d'or. À savoir l'extrêmement attendu GTA 6 de Rockstar Games, lui-même aussi visiblement en proie au chaos.