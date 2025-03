Serait-ce une hallucination collective ? GTA 6 se fait attendre depuis si longtemps sans donner de nouvelles qu'on se demande parfois s'il verra bien le jour. Dans ces moments-là, on se raccroche au trailer et on se dit : c'est une réalité, il prend son temps, mais il arrive. Et il promet de bouleverser l'industrie vidéoludique à plus d'un titre. Cependant, si certains le craignent, d'autres y voient du positif.

GTA 6, le grand sauveur ?

Jusqu'à demain se tient la Game Developers Conference (GDC) de San Francisco. L'événement est l'occasion pour les entreprises de faire des annonces importantes, mais aussi pour les médias d'aller à leur rencontre. C'est ce qu'à fait GamesRadar+ en tendant son micro à Greg Rice, responsable des créateurs PlayStation chez Sony Interactive Entertainment. Un sujet était inévitable : GTA 6.

L'homme ne tarit pas d'éloges sur le jeu de Rockstar. Pour lui, « GTA 6 sera certainement le meilleur, le plus génial et le plus gigantesque jeu de l'année ». Contrairement à beaucoup de ses confrères qui s'inquièteraient de voir leur jeu sortir face à ce géant, lui voit d'un bon œil cette future sortie. Il est certes convaincu que ce nouvel opus fera un tabac. Cependant, il croit sincèrement qu'il y a de la place pour tous les jeux.

Plus encore, le cadre de PlayStation estime que GTA 6 sera porteur pour les autres productions. Selon lui, le public qui ne joue qu'à un seul jeu, celui de Rockstar, pourrait être amené à s'intéresser au reste du catalogue d'une plateforme. Ce serait notamment l'occasion de le voir s'intéresser aux exclusivités PS5, ou même à des titres de moindre envergure.

Il s'agira sans aucun doute d'un grand coup de pouce économique pour l'industrie du jeu et d'un titre qui rapportera plusieurs milliards de dollars, mais je ne pense pas qu'il soit en concurrence avec [les jeux indépendants]. Greg Rice, pour GamesRadar+

Reste encore une question financière qui fait déjà : le prix de GTA 6. Face à des rumeurs de plus en plus persistantes, les tarifs appliqués pourraient dépasser de loin les habitudes des joueuses et des joueurs. Et si cela était finalement un frein, non pas forcément pour le jeu de la firme étoilé, mais pour les autres justement ? Après avoir dépensé une somme conséquente pour LE jeu qu'ils voulaient, le feront-ils pour d'autres ? Nous le saurons peut-être dès cette année, s'il n'y a bel et bien pas de report.