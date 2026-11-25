Un vétéran de The Last of Us 2, un titre pourtant connu pour son développement particulièrement complexe, se dit soufflé par l'échelle stratosphérique de GTA 6.

À plusieurs niveaux, qu'il s'agisse de son monde ouvert, de son cycle de développement, de son budget, du nombre de personnes ayant travaillé dessus ou des chiffres phénoménaux qui commencent à se faire connaître depuis sa sortie, GTA 6 donne le tournis. C'est également le cas du côté de nombreux développeurs de studios éminents, comme tout récemment Mark Richard Davies, game designer de The Last of Us Part 2, qui va jusqu'à comparer le dernier chantier de Rockstar à une grande pyramide emplie de mystères encore non résolus.

Que pense un vétéran de The Last of Us Part 2 à propos de GTA 6 ?

Comme de nombreux développeurs avant lui, Mark Richard Davies, un vétéran influent de The Last of Us Part 2, a partagé sa stupéfaction face à ce que représente pour lui GTA 6 en termes de développement complexe. Il a en effet avancé que le blockbuster de Rockstar est « la grande pyramide du développement de jeu. C'est-à-dire que les gens vont se demander pendant des siècles comment une telle chose impossible, pour finalement conclure que ça a été fait par des extraterrestres ».

Ce qui impressionne le plus le game designer de The Last of Us Part 2 à propos de GTA 6 est notamment le fait que chaque PNJ ait une réaction plus ou moins unique aux actions du joueur à leur encontre. « La taille seule du script doit être vertigineuse », avance-t-il. Dans les réponses, un internaute n’a pas manqué de rappeler que Rockstar a bénéficié d’un cycle de développement estimé entre 8 et 13 ans pour GTA 6, ainsi que d'un budget qui aurait dépassé le milliard de dollars. Réponse pleine d’ironie de Davies : « Je suis sûr que les pyramides aussi ont coûté cher... ».

Une manière de reconnaître qu’une partie de la « magie » Rockstar tient à des moyens financiers hors norme, que peu de studios au monde peuvent s’offrir avec le soutien de Take-Two. Mais c'est oublier le fait que les équipes de Rockstar jouissent de longues années d'expérience pour créer des jeux en monde ouvert ultra immersifs, et GTA 6 semble représenter le pinacle de ce savoir-faire.

Un autre monstre du jeu vidéo tel que The Last of Us Part 2 salue la performance de Rockstar

Si les mots de Mark Richard Davies à propos de GTA 6 pèsent autant, c’est qu’ils viennent d’un développeur qui sait de quoi il parle. Car The Last of Us Part 2 n’a pas non plus été une promenade de santé, et même tout l'inverse : c’est l’un des développements les plus ambitieux, et les plus éprouvants, de la génération PS4.

Rappelons en effet que le développement de la suite des aventures d’Ellie a demandé environ 6 ans, ce qui fait donc relativiser face aux 8 ans après Red Dead Redemption 2 qu'a demandé GTA 6. L'ambition dévorante du jeu de Naughty Dog et des précédents jeux de Rockstar (qui a priori a revu sa copie avec sa dernière production) s’est aussi payée au prix fort côté humain et un crunch intensif sur une très longue période.

Le résultat de ce travail acharné chez Naughty Dog, on l'a bien constaté : The Last of Us Part 2 a raflé une avalanche de récompenses à son époque, dont le titre de Jeu de l’année aux Game Awards 2020, et reste une référence en matière de narration, d’animation et de mise en scène. Autrement dit, si un game designer ayant participé à un tel mastodonte reste sans voix devant GTA 6, c’est que Rockstar a clairement franchi un cap.

À l’échelle d’un jeu linéaire, chaque réplique, chaque animation et chaque séquence de TLOU 2 avait déjà demandé des efforts colossaux. Imaginer ce même niveau d’exigence appliqué à un monde ouvert entier, peuplé de PNJ qui ont tous quelque chose à dire, donne effectivement le vertige. Est-ce que GTA 6 va, comme The Last of Us Part 2 avant lui, rafler le plein de récompenses prestigieuses ? Verdict dans les prochaines semaines, notamment aux Game Awards 2026.

Source : Mark Richard Davies sur X.com