GTA 6 est absolument gigantesque, et Leonida est tellement riche qu’il vous faudra de très nombreuses heures pour en faire le tour. Voici la durée de vie exacte de GTA 6 en fonction de ce que vous souhaitez faire.

GTA 6 est proprement colossal, on vous l’a dit dans le test. Les estimations de la durée de vie n’étaient pas très éloignées de la réalité. Souvenez-vous : Rob Nelson avait affirmé avoir mis plus de 80 heures de jeu pour voir le générique de fin en papillonnant un peu. Tout dépendra en réalité de votre façon de jouer.

Quel est la durée de vie exacte de GTA 6 ?

Si vous êtes absorbés de bout en bout par l’histoire de Jason et Lucia au point de ne faire que les missions principales, il vous faudra tout de même plusieurs dizaines d’heures obligatoirement. Il est impossible de rusher l’histoire comme on le souhaite ; Rockstar a volontairement mis des temps morts sur la route pour vous forcer à aller voir ailleurs, et si vous êtes trop curieux, vous risquez fortement de vous perdre.

Pour les joueurs qui ne feront que la quête principale, et uniquement les secondaires « obligatoires » lorsque l’on n’a pas d’autre choix, comptez entre 42 et 50 heures en moyenne. En papillonnant à droite et à gauche pour faire quelques activités sur le chemin, mais sans jamais vraiment dévier de votre route, vous pouvez compter 60 à 75 heures environ. 75 heures, c’est ce qui devrait certainement être la moyenne pour les joueurs qui serpentent entre les activités du quotidien, missions principales et autres petits braquages sur le pouce.

De notre côté, notre première partie pour le test a duré près de 86 heures, en profitant de quelques activités sur le côté et en faisant plusieurs missions secondaires. Pour mener à bien tout ce dont on avait besoin, faire toutes les missions secondaires importantes et l’histoire principale, on a mis plus de 118 heures. Et il reste encore énormément de choses à faire et à voir.

Durée de vie de GTA 6