Après treize longues années d’attente de la part des joueurs, c’est enfin le grand jour. GTA 6 est officiellement disponible à travers le monde, et comme le révèle la note qui lui a été attribuée par près de 160 médias, on tient incontestablement le jeu de la décennie. Et même, plus largement encore, l’un des plus grands jeux de l’histoire du jeu vidéo. Car oui, il y aura assurément un avant et un après GTA 6, et pour des millions de joueurs, c’est un événement des plus excitants. Même si Warren Spector, créateur de Deus Ex, espère quant à lui que ce sera le dernier.

Pour le créateur de Deus Ex, GTA 6 devrait rester un cas isolé dans l’industrie

Pourquoi ? Parce qu’en dépit de l’enthousiasme que le public a naturellement envers un projet d’une telle envergure, le titre de Rockstar Games risque aussi potentiellement d’avoir des conséquences terriblement néfastes sur le reste de l’industrie. « Son coût de développement d’un milliard de dollars et son budget marketing assurément démentiel ne représentent pas un modèle économique que quiconque d’autre puisse – ou doive, sans doute – imiter », écrit l’ex-développeur, aujourd’hui à la retraite, au sujet de GTA 6.

« C’est d’autant plus vrai alors que des milliers de développeurs sont sans emploi. Un milliard de dollars, cela finance beaucoup de jeux et beaucoup de salaires. Personnellement, je préférerais des centaines de jeux et le plein-emploi plutôt qu’un seul titre, aussi extraordinaire soit-il ». Même si, pour Spector, le cas GTA 6 a aussi permis de confirmer « une chose qu’[il] répète depuis des années », à savoir qu’« aucun jeu qui compte vraiment ne sort dans les délais ni les budgets prévus ». Ce qui est, vous vous en doutez, une référence aux multiples reports subis par GTA 6.

« Donnez à un jeu le temps et l’argent nécessaires pour révéler son potentiel (le mot clé étant potentiel), et vous avez une chance de créer quelque chose de grand. Sous-financez un jeu ou poussez-le vers la sortie avant qu’il ne soit prêt, et l’échec est garanti, quel que soit son potentiel ». Et forcément, c’est un constat qu’il est difficile de nier, notamment à la vue de tous les jeux qui ont pu pâtir d’une sortie précipitée ces dernières années. Même si, là encore, le cas de GTA 6 ne peut de toute façon pas servir de référence tant il s’agit d’un projet unique en son genre.

Un message qui peine à faire l’unanimité

Et contrairement aux apparences, le post du créateur de Deus Ex ne semble pourtant pas avoir pour vocation de fustiger Rockstar Games et Take-Two Interactive d’aucune manière. Spector ne manque d’ailleurs pas de les féliciter à plusieurs reprises, en soulignant que « l’ambition et l’innovation sont indispensables pour que le médium atteigne son plein potentiel ». « J’espère simplement que GTA 6 sera le dernier en son genre, même s’il représente ce que nous avons de meilleur à offrir », conclut-il dans son message… loin de faire l’unanimité.

« Si ton attitude c’est qu’aucun jeu important ne sort jamais à temps ou dans le budget, tu ne réaliseras jamais quelque chose qui fasse ça et tes budgets vont exploser parce que personne ne respectera le business point », a par exemple répondu Kyle Rowley, directeur d’Alan Wake 2. « Je trouve que c’est un message horrible à transmettre à quiconque veut créer des jeux, honnêtement ». Et il est loin d’être le seul à le penser. En attendant, quoi qu’il arrive, le public comme une bonne partie de l’industrie a répondu présent pour GTA 6, et pour Rockstar, c’est bien l’essentiel.

Source : Warren Spector