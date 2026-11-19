C’est le grand jour pour GTA 6, qui est maintenant disponible sur PS5 et Xbox Series. Pour l’occasion, de nombreux développeurs de Rockstar Games prennent la parole.

Cette fois-ci, on peut réellement le dire : nous y sommes. Après la tombée des embargos pour les tests hier midi, GTA 6 est maintenant officiellement disponible dans de nombreux pays du monde, où des millions de joueurs se sont déjà lancés à la découverte des aventures de Lucia et Jason. Un véritable événement pour le public comme pour l’industrie, donc, mais aussi pour les équipes de Rockstar Games, pour qui ce 19 novembre n’est assurément pas un jour comme les autres. Et elles n’hésitent pas à le faire savoir sur les réseaux sociaux.

GTA 6 est maintenant disponible, les développeurs prennent la parole

Pendant que des millions d’internautes partagent leurs premières impressions – souvent extrêmement positives – sur GTA 6, les développeurs du jeu, eux, n’hésitent pas à partager leur émotion face au lancement de celui qui est d’ores et déjà devenu le jeu le mieux noté de l’histoire. « OH MON DIEU… Je ne sais pas quoi dire », a par exemple déclaré Jonathon Gregory Bick, article environnemental chez Rockstar, en voyant le 99/100 des médias tomber sur Metacritic hier. Avant de poursuivre :

« Après avoir travaillé sur ce jeu pendant près de 8 ans, je suis tellement fier de ce que nous avons accompli tous ensemble que j’ai l’impression d’être un enfant le matin de Noël ! J’espère que vous allez tous l’apprécier ! » Jonathon Gregory Bick, dans un tweet publié sur X

Un enthousiasme naturellement partagé par nombre de ses collègues, à l’instar d’Allan Walton, programmeur principal associé sur GTA 6, qui écrit de son côté : « Je vis un moment vraiment spécial avec ce lancement et les premières critiques qui tombent. Je suis tellement heureux que le jeu soit enfin sorti et qu’il soit si bien accueilli. Félicitations à toute l’équipe qui a travaillé si dur pour y parvenir ». « De nous à vous. Je suis vraiment reconnaissante d’avoir pris part à ce chef d’œuvre. C’est encore irréel ! », affirme en parallèle Navya Manaswitha, production QA chez Rockstar.

Déjà le grand vainqueur des Game Awards 2026 ?

Et l’on pourrait évidemment continuer comme cela encore longtemps. « NOUS L’AVONS FAIT !!!!! LET’S GOOOOOOOOOOOOO », s’exclame Arthur Medeiros, programmeur graphique ; pendant que Mert Kirimgeri, lui aussi programmeur graphique, se dit tout simplement « complètement époustouflé » par la réception de GTA 6 jusqu’à présent. « Merci à tous ». Et une chose est sûre : les choses ne font que commencer pour Rockstar, qui peut désormais s’attendre à plusieurs semaines de déchaînements de passions de la part du public sur les réseaux sociaux.

D’autant que dans la nuit du 10 au 11 décembre prochain, GTA 6 bénéficiera également très certainement d’une belle mise en lumière lors des Game Awards 2026, où il fait l’objet de 8 nominations pour la cérémonie. Dont, vous vous en doutez, celle du fameux « Jeu de l’année », aka GOTY pour les intimes, pour lequel il part d’ores et déjà comme le grand favori. Ce qui serait une grande victoire pour Rockstar, qui avait échoué à l’obtenir en 2018 pour Red Dead Redemption 2. En attendant, GTA 6 est maintenant disponible sur PS5 et Xbox Series.

Source : X