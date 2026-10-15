Surprise ! À l’approche de la sortie de GTA 6, Rockstar Games vient tout juste de dévoiler le troisième trailer du jeu, qui continue de faire grimper la hype en flèche comme il se doit.

Cette fois-ci, plus de retour en arrière possible : nous n’avons jamais été aussi proches de la sortie de GTA 6. Après des années d’attente, les choses ont définitivement décollé pour le titre de Rockstar Games qui, comme promis par Take-Two Interactive, a donné un véritable coup de fouet à la campagne marketing du jeu cet été. Et alors que nous nous apprêtons à passer sous la barre des 30 jours d’attente avant la sortie de GTA 6, l’heure est venue pour le studio de dévoiler le troisième trailer du jeu, qui fait office de trailer de lancement.

GTA 6 dévoile son trailer 3 par surprise, et il est incroyable

Oui, contrairement aux deux dernières bandes annonces, c’est sans le moindre avertissement préalable que Rockstar a dégaîné le trailer 3 de GTA 6, désormais disponible sur YouTube et tous les canaux officiels du studio. L’occasion alors, pour ce dernier, de nous donner un nouvel aperçu de ce que nous réservent les aventures de Lucia et Jason dès le 19 novembre prochain, sur fond d’une nouvelle musique originale composée par Justice en collaboration avec Tame Impala, SZA et King Gizzard & The Lizard Wizard.

Fort de son partenariat avec PlayStation, ce nouveau trailer ne manque d’ailleurs pas de rappeler que la meilleure version jouable de GTA 6 se trouvera sur PS5, avant de nous en mettre plein les yeux images à l’appui. De la beauté des environnements de Vice City et ses alentours aux nombreux extraits de cinématiques que l’on peut y retrouver, Rockstar prouve une fois de plus que ce nouvel opus sera là pour repousser toutes les limites qu’il est possible de repousser, tant sur le plan visuel que technique et ludique pour un jeu en monde ouvert.

Évidemment, GTA 6 en profite également pour nous gratifier de quelques images de gameplay supplémentaires pour l’occasion, mettant notamment en avant des courses poursuites effrénées avec les forces de police, des casses spectaculaires ou encore des scènes d’action dignes des plus grands films hollywoodiens. Oui, à 35 jours seulement de sa sortie, GTA 6 ne fait plus dans la demi-mesure pour inciter le public à rejoindre l’aventure le mois prochain. « Je pensais ne jamais vivre ce moment », s'exclame alors notamment un fan sur YouTube. L'attente finale va être bien longue.

Source : Rockstar Games