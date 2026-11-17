À l’aube de sa sortie, Rockstar Games ne ralentit pas la communication autour de GTA 6, qui nous dévoile son système météorologique ultra immersif de façon très originale.

À deux petits jours seulement de la sortie de GTA 6, le marketing prend définitivement une tournure inattendue. En effet, alors que nous ne sommes désormais plus qu’à quelques encablures du jour le plus attendu de l’année, Rockstar Games et Take-Two Interactive ne ralentissement pas la cadence pour promouvoir le jeu. Bien au contraire même, puisque le phénomène est tel que pour nous parler du système météorologique de GTA 6, le studio a fait appel à une véritable chaîne de météo : The Weather Channel.

GTA 6 nous parle de son système météo… via une vraie chaîne de météo

C’est plus précisément au travers d’une série de tweets publiés sur X que la chaîne de télévision américaine nous a partagé « l’aperçu exclusif des prévisions météo pour Leonida et de la météo dynamique de GTA 6 » qui lui a été offert par Rockstar. Après avoir rappelé que le jeu se déroule dans « un monde fictif inspiré de la Floride actuelle », à savoir « une région dotée de l’un des systèmes météorologiques les plus imprévisibles des États-Unis », The Weather Channel révèle ainsi que ce nouvel opus nous offrira un système météorologique entièrement repensé.

« Pour être à la hauteur de la fidélité de tous les aspects de ce qui constitue à ce jour l’expérience la plus approfondie et la plus immersive de la série Grand Theft Auto, nous avons dû repenser entièrement nos systèmes météorologiques en jeu afin qu’ils soient plus localisés, plus persistants et surtout plus dynamiques », a expliqué Owen Shepherd, vice-président chargé de l’art des éclairages et du rendu sur GTA 6, à la chaîne météo. « Le temps peut varier entre un ciel bleu limpide et d’imposants cumulo-nimbus vertigineux ».

6 nouvelles images du jeu dévoilées, que présentent-elles ?

C’est alors grâce à cela que le titre pourra « [plonger] les joueurs dans un univers où les conditions météorologiques jouent un rôle central », en témoignent les nouvelles images dévoilées par The Weather Channel pour l’occasion. Car Rockstar ne s’est pas contenté d’offrir une déclaration exclusive à cette dernière, il lui a aussi offert des screenshots inédits du jeu, qui illustrent à la perfection l’étendue des conditions météos auxquelles pourront se retrouver confrontés les joueurs dans les contrées de Leonida.

Des fortes pluies s’abattant sur les Keys à la tempête tropicale qui rend la mer très agitée, en passant par le brouillard marin sur South Ocean Beach, le taux d’humidité élevé de la baie de Gambit ou encore les rafales de vent qui touchent Key Lento, GTA 6 promet de nous en faire voir de toutes les couleurs. Et cela ne manque pas d’impressionner les joueurs, à l’image du marketing déployé par la firme étoilée. « Rockstar ne manque vraiment jamais de m’impressionner avec son marketing », assure par exemple un internaute sur X.

« Collaborer avec une chaîne météo est complètement dingue », affirme un autre de son côté, tandis qu’un troisième déclare que « Rockstar dispose peut-être de l’une des meilleures équipes de marketing de tous les temps ». Mais aussi réjouissante cette communication puisse-t-elle être, la bonne nouvelle reste que les choses seront bientôt terminées puisque GTA 6 sera disponible dès ce 19 novembre 2026, en exclusivité sur PS5 et Xbox Series. Aujourd’hui plus que jamais, on peut donc le dire : nous y sommes presque.











© Rockstar Games / Take-Two Interactive

Source : The Weather Channel