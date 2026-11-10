À l’approche de la sortie de GTA 6, Rockstar Games nous en révèle un peu plus sur les améliorations PS5 Pro du jeu, ainsi que sur ce que l’on peut attendre des autres versions.

Les choses se précisent plus que jamais pour GTA 6. À neuf jours seulement de son lancement, le nouveau titre de Rockstar Games est officiellement disponible au pré-téléchargement sur PS5 et Xbox Series, ce qui permettra aux joueurs ayant déjà précommandé leur copie du jeu de se lancer dans l’aventure à minuit pétante le 19 novembre. Et pour l’occasion, le studio en a alors profité pour glisser quelques mots très attendus sur la version PS5 Pro du jeu, qui pourrait bien être la plateforme ultime pour profiter au mieux de GTA 6.

Rockstar évoque les améliorations de GTA 6 sur PS5 Pro

C’est tout du moins ce qu’ont laissé entendre de récents leaks, puisque malheureusement, la prise de parole de Rockstar n’est pas aussi généreuse en informations qu’on aurait pu l’espérer. À défaut d’entrer dans les détails techniques, la firme étoilée nous a toutefois confirmé que la version PS5 Pro de GTA 6 offrira « des graphismes époustouflants, avec une netteté améliorée grâce à la technologie PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) et des ombres générées par ray tracing, disponibles exclusivement sur PS5 Pro ».

L'absence de modes 40 ou 60 FPS confirmée ?

Un bel avantage pour la console de Sony, donc, même si les possesseurs de la version PS5 et, par extension, de la version Xbox Series ne seront pas en reste non plus. « GTA 6 a été entièrement conçu dès le départ pour offrir la meilleure expérience possible sur les consoles de la génération actuelle », promet Rockstar, en précisant que le titre « poussera les deux plateformes dans leurs plus grands retranchements afin de donner vie à l’univers vaste et riche de Leonida ». Et ce malgré une fréquence d’images capée à 30 FPS, aucune mention aux 40 ou 60 FPS étant présente ici.

Évidemment, comme martelé lors des différents trailers, la PS5 bénéficiera toutefois d’avantages supplémentaires par rapport à la concurrence en proposant « des retours haptiques haute-fidélité » via la manette DualSense, « un rendu audio spatial amélioré permettant à tous les sons de GTA 6 de tirer pleinement parti de la technologie Tempest 3D Audio », et enfin « des temps de chargement optimisés ». De quoi proposer « une expérience de jeu optimale sur les consoles PS5 », et encore plus pour les heureux possesseurs de la PS5 Pro.

GTA 6 jouable en Cloud Gaming sur Xbox

De son côté, la version Xbox pourra néanmoins se targuer d’être compatible avec le service Xbox Cloud Gaming, qui permettra aux joueurs de profiter de GTA 6 sur Xbox Series X, S mais également Xbox One avec les paramètres graphiques de la Series S. « Comme pour tout service de streaming sur le cloud, la vitesse de connexion et d’autres facteurs techniques peuvent influencer les performances du jeu d’une manière qui n’affecterait pas l’expérience de jeu en local », prévient cependant Rockstar. En sachant que le jeu sera également compatible en Remote Play sur PS5 et Xbox.

Source : Rockstar Games