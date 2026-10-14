Vertigineux, GTA 6 le sera autant pour les joueurs qu’il ne l’a été pour Rockstar Games, qui aura eu bien des difficultés à mettre en place sa plus grande innovation.

Vous pensiez qu’on en avait terminé avec les previews concernant GTA 6 ? Détrompez-vous. À 36 jours désormais de la sortie du jeu le plus attendu de l’année, mais aussi plus largement de la décennie, Rockstar Games ne compte pas ralentir la cadence. Pas plus que les médias qui ont eu la chance d’aller à la rencontre du studio. Et aujourd’hui, c’est désormais au tour de Bloomberg de nous en révéler davantage sur les coulisses de production de GTA 6, un jeu au développement difficile qui compte bien repousser toutes les limites de ce qu'on a connu.

GTA 6, un jeu innovant qui a même donné le vertige à Rockstar

Ce n’est en effet pas pour rien si le prochain titre de Rockstar aura mis autant de temps à voir le jour. Car si l’on enlève le temps de développement accordé à Red Dead Redemption 2, ou encore des événements imprévus comme le COVID-19, de nombreux facteurs n’auront pas manqué de ralentir la production de GTA 6. Et comme le révèle Rob Nelson, co-directeur de Rockstar North, l’ambition du studio en fait partie. Notamment parce que l’équipe tenait absolument à repousser les limites de ce qu’il est possible de faire dans un monde ouvert avec deux protagonistes.

Forcément, cela a donc nécessité de la part de Rockstar la mise en place de nouveaux systèmes extrêmement complexes, dont la conception prendrait plusieurs années à être achevée. C’est d’ailleurs pour cela qu’il y avait « une certaine appréhension à se lancer dans ce projet », confie le réalisateur de GTA 6. « Et puis il y a certaines personnes qui ont défendu cette idée : ‘On en a besoin. C’est un jeu qui parle d’un couple. Il faut que ce soit un couple’. Donc on a dû s’y tenir », explique Nelson de façon quelque peu résolue.

© Rockstar Games

Lucia et Jason, déjà l’un des plus grands couples du jeu vidéo ?

Mais aujourd’hui, force est de constater que tous ces efforts en valaient la peine. Car alors même que GTA 6 n’est pas encore arrivé entre les mains du public, tout porte déjà à croire que Lucia et Jason sont amenés à devenir l’un des couples les plus emblématiques de l’histoire du jeu vidéo. Et certaines des nouveautés de gameplay du jeu seront là pour renforcer cette idée auprès des joueurs, tel que le fait de voir les deux héros s’échanger des SMS en cours de partie, ou entretenir leur relation via toutes sortes d’activités secondaires auxquelles il sera possible de prendre part.

Une promenade main dans la main dans un parc, une séance de sport commune à la salle, un cambriolage dans un magasin, une course poursuite avec les forces de l’ordre… Oui, tout cela fera partie de l’ADN même de GTA 6, en offrant non seulement aux joueurs des mécaniques de gameplay susceptibles de nourrir l’expérience de jeu, mais aussi d’approfondir la narration de son univers et de ses personnages. Reste maintenant à voir ce qu’il en sera réellement manette en main, dès le 19 novembre 2026 sur PS5 et Xbox Series, et peut-être début 2027 sur PC.

Source : Bloomberg