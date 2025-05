Après l'annonce en toute discrétion de sa date de sortie, GTA 6 s'illustre enfin dans un second trailer ultra attendu, et c'est encore la claque tant espérée !

Cela faisait plus d'un an que Rockstar Games gardait un silence total autour de GTA 6, très certainement l'un des jeux les plus attendus de ces dernières années, voire de tous les temps. Après un premier trailer qui avait enflammé plusieurs centaines de millions de joueurs et alors qu'on n'y croyait plus après l'annonce via une simple publication de son report au 26 mai 2026, le voilà enfin : le second trailer officiel de Grand Theft Auto 6. Bienvenue à Vice City, plus belle et ensoleillée que jamais !

Le second trailer de GTA 6 est enfin là, et c'est encore une claque !

Même s'il faudra malheureusement attendre une longue année pour mettre les mains dessus, afin de laisser à Rockstar le temps de peaufiner tranquillement son futur mastodonte, GTA 6 veut encore une fois représenter tout le talent du studio pour nous placer dans une aventure en monde ouvert d'exception et « révolutionnaire ». Pour ce sixième opus, le studio s'est armé de la nouvelle version de son moteur maison, le RAGE 9. Nous avions déjà pu voir la claque graphique qu'il promettait dans un premier trailer sorti il y a déjà plus d'un an, mais les joueurs en redemandaient encore tant la hype autour du titre est colossale.

C'est désormais chose faite, avec le tout sobrement baptisé « Trailer 2 » de GTA 6. Celui-ci nous affiche encore une fois une Vice City moderne, plus sublime que jamais, le tout capturé sur PS5. La bande-annonce en profite également pour nous présenter plus avant son univers, son ambiance, avec toujours cette satire de la société américaine qu'on aime tant dans la franchise Grand Theft Auto, et bien sûr l'histoire de notre duo de protagonistes : Lucia et Jason, un couple de criminels inspirés par les légendaires Bonnie & Clyde, et les aventures de grand banditisme qui les attendent dans « la partie la plus sombre de la ville la plus ensoleillée d'Amérique, au milieu d'une sombre conspiration qui s'étend sur tout l'état de Leonida ».

Sans plus attendre, découvrez donc ci-dessous le tout nouveau trailer tant attendu de GTA 6. Et une chose est désormais certaine : vivement le 26 mai 2026 pour incarner Lucia et Jason dans cette Vice City qui va littéralement nous décrocher la mâchoire, pour l'heure uniquement sur PS5 et Xbox Series.

Source : Rockstar Games sur YouTube ; Site officiel de GTA 6